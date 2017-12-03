|
"Динамо" играет в гостях с "Ак Барсом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» играет в гостях против двукратного обладателя Кубка Гагарина — казанского «Ак Барса».
Накануне встречи стало известно, что минчане вновь не смогут рассчитывать на американского форварда Джека Скилле, который получил вторую дисквалификацию в сезоне.
Отметим, что за «Ак Барс» сыграет бывший динамовец Роб Клинкхаммер, который переехал в Казань в начале сезона. В новом клубе канадец набрал 13 (3+10) очков в 28 играх.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях против двукратного обладателя Кубка Гагарина - казанского "Ак Барса".
|
Архив (Разное)
Комментарии