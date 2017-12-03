Минское «Динамо» играет в гостях против двукратного обладателя Кубка Гагарина — казанского «Ак Барса».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Накануне встречи стало известно, что минчане вновь не смогут рассчитывать на американского форварда Джека Скилле, который получил вторую дисквалификацию в сезоне.

Отметим, что за «Ак Барс» сыграет бывший динамовец Роб Клинкхаммер, который переехал в Казань в начале сезона. В новом клубе канадец набрал 13 (3+10) очков в 28 играх.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.