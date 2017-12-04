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20-летний футболист молодежной сборной Беларуси подписал контракт с БАТЭ

04.12.2017 19:47 — Разное | Tut.by  
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Контракт с БАТЭ подписал защитник Захар Волков, в минувшем сезоне выступавший за «Нафтан», сообщает пресс-служба борисовчан.


Захар Волков. Фото: fcbate.by

Новобранец «желто-синих» родился 12 августа 1997 года в Витебске. Воспитанник СДЮШОР-6 ФК «Витебск» (первый тренер — Кирилл Николаевич Лозин). Рост — 193, вес — 80.

Карьеру Захар начал в 2014-м в дочерней команде ФК «Витебск» — «Витебск-2» (Д3). Тогда же попутно пару раз выходил в составе «Витебска», игравшего в первой лиге. После того как «Витебск» пробился в класс сильнейших, в течение сезона-2015 Волков защищал цвета дублирующего состава. Чемпионат-2016 Захар начал там же, но по ходу сезона перешел на правах аренды в перволиговую «Оршу». В уходящем году в том же статусе играл за «Нафтан»: 26 матчей, 4 гола.

Захар Волков является футболистом молодежной сборной Беларуси, в рядах которой провел 8 поединков и забил 1 мяч.

 
Теги: Витебск
 
 
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Контракт с БАТЭ подписал защитник Захар Волков, в минувшем сезоне выступавший за "Нафтан".

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