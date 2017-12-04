Суперфинал Континентального кубка пройдет в Минске

Минская «Юность» станет хозяйкой суперфинала Континентального кубка, который пройдет 12−14 января 2018 года.

Как сообщил «Прессболу» член Совета Международной федерации хоккея и заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров, на заседании исполкома IIHF принято решение о проведении суперфинала Континентального кубка в Минске.

Трофей c 12 по 14 января оспорят минская «Юность», казахстанский «Номад» из Астаны, итальянский «Риттен Спорт» и британский «Шеффилд».

Вероятно, площадкой суперфинала послужит «Чижовка-Арена», являющаяся домашней для «Юности».

Главным конкурентом Минска в проведении суперфинала считался Шеффилд. В пользу столицы Беларуси сыграли большой и успешный опыт организации соревнований самого высокого ранга, а также удобная логистика. Напомним, иностранцам нет нужды оформлять визы, если их пребывание в нашей стране не превышает пяти дней.

«Юность» уже становилась хозяйкой суперфинала Континентального кубка, когда принимала решающую стадию турнира в январе 2011 года и завоевала трофей.

В нынешнем сезоне «Юность» стартовала в Континентальном кубке с полуфинальной стадии, в середине ноября в Дании досрочно завоевав путевку в суперфинал в соперничестве с британским «Шеффилдом», латвийским «Курбадсом» и датским «Рунгстедом».

Победитель Континентального кубка завоюет путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Из белорусских клубов наибольших успехов в Континентальном кубке добивалась именно минская «Юность», которая участвовала в восьми розыгрышах. Наиболее удачными оказались выступления в 2007 и 2011 годах, когда минский клуб стал обладателем трофея. В 2015 году Континентальный кубок завоевал гродненский «Неман».

В 2010 и 2012 годах минская «Юность» заняла второе место. В 2004 году вторым был также «Гомель», а в 2013-м — жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, и нынешний розыгрыш является 21-м.

В турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).