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Команда Николая Лукашенко с победы стартовала в Золотой шайбе-2017/18

04.12.2017 20:30 — Разное | Tut.by  
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Минские «Грифоны» успешно стартовали в городском турнире среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Во время матча «Грифоны» — «Партизан». В игре младший сын Александра Лукашенко Николай (в синей форме). Фото: Николай Петров, БЕЛТА

На малой ледовой площадке «Чижовка-Арены» на протяжении восьми дней соревнуются игроки 2003 и 2004 годов рождения. В первом туре в группе «А» команда Центрального района «Грифоны» была сильнее соперников из «Партизана» — 8:4, «Беркут» (Фрунзенский район) обыграл «Олимпию» из Первомайского района — 11:3.


Фото: Николай Петров, БЕЛТА

В группе «Б» юные хоккеисты Московского района из команды «Медведь» одолели «Метеор» (Октябрьский район) — 9:1.

Матчи групповой стадии минского этапа «Золотой шайбы» пройдут до 8 декабря. Команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, выйдут в полуфинал (11 декабря). Решающий матч городского этапа состоится 12 декабря.

Финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе пройдет 3−7 января во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси.

 
 
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Минские "Грифоны" успешно стартовали в городском турнире среди детей и подростков "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.

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