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Эксперты провели осмотр грузовика, который насмерть сбил 11-летнюю девочку в Минске
Специалисты центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси провели экспертный осмотр ЗИЛа, который насмерть сбил 11-летнюю девочку на переходе в Минске. Об этом
Эксперты приступили к проведению комиссионной судебной автотехнической экспертизы. В частности, они провели экспертный осмотр грузовика: исследовалась тормозная система, рулевое управление и ходовая часть на предмет наличия неисправностей, определение момента их образования и влияния на механизм совершения ДТП, а также возможность их обнаружения водителем.
Напомним, авария
Следователи
Водителя — 55-летнего мужчину — задержали и водворили в изолятор временного содержания.
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Исследовалась тормозная система, рулевое управление и ходовая часть на предмет наличия неисправностей.
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