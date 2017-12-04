Эксперты провели осмотр грузовика, который насмерть сбил 11-летнюю девочку в Минске

Специалисты центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси провели экспертный осмотр ЗИЛа, который насмерть сбил 11-летнюю девочку на переходе в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Эксперты приступили к проведению комиссионной судебной автотехнической экспертизы. В частности, они провели экспертный осмотр грузовика: исследовалась тормозная система, рулевое управление и ходовая часть на предмет наличия неисправностей, определение момента их образования и влияния на механизм совершения ДТП, а также возможность их обнаружения водителем.





Напомним, авария произошла в Минске 2 декабря, около 16.20, на оживленном участке проспекта Победителей возле торгового центра «Замок». Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. Ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали — их жизни ничего не угрожает.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водителя — 55-летнего мужчину — задержали и водворили в изолятор временного содержания.