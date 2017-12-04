ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бэйлен: Для меня будет большой честью выступить за Беларусь на Олимпиаде

04.12.2017 21:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен, заигранный за сборную Беларуси, прокомментировал для корреспондента «Прессбола» возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2018.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Ох, это сумасшедшая история… Будет любопытно увидеть, какое же все-таки решение Международный олимпийский комитет примет по поводу участия в Олимпиаде сборной России и ее спортсменов. Возникнет очень интересная ситуация, если белорусской команде разрешат принять участие в хоккейном турнире вместо россиян. А лично для меня будет большой честью выступить за Беларусь — если, конечно, пригласят.

Справедливо ли возможное отстранение россиян? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Вообще, если бы Олимпиада проводилась в 90 процентах других стран, Беларусь получила бы право выступать на Играх автоматически (вероятно, Бэйлен имеет в виду, то, что белорусы благодаря своей позиции в рейтинге без отбора поехали бы на Олимпиаду, если б хозяйкой Игр была сборная из топ-9 мирового рейтинга)…


Фото: Дарья Бурякина

Напомним, что в сентябре самый результативный защитник в истории минского «Динамо Ник Бэйлен дал эмоциональное интервью «Спорт-Экспрессу», где высказал сомнения в том, будет ли он играть за сборную Беларуси.

Бэйлен: Меня выперли из «Динамо», и я совсем не уверен, что мне стоит играть за сборную Беларуси

На ЧМ-2017 главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис не вызвал Ника Бэйлена в национальную команду. Как предположил сам хоккеист, это случилось из-за конфликта Бэйлена с наставником минского «Динамо» Крэйгом Вудкрофтом, который ассисттировал Льюису в сборной.

В ноябре Дэйв Льюис также не вызывал Бэйлена в сборную, аргументировав это тем, что возможности защитника «Трактора» ему хорошо известны, а наставник хочет просмотреть в деле молодых игроков.

 
 
Ссылка на источник 116
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник "Трактора" Ник Бэйлен, заигранный за сборную Беларуси, прокомментировал возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты провели осмотр грузовика, который насмерть сбил 11-летнюю девочку в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика