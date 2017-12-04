У российского бизнеса растут пессимистические настроения





Российский бизнес ожидает ухудшения финансового положения в будущем. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Ухудшения финансового положения компании ожидают 17% опрошенных (из них значительного ухудшения - 5%), в августе 2015 года таких было только 8% (из них значительного ухудшения ждали 3%). Никаких перемен не ожидают около трети опрошенных (30%), двумя годами ранее их доля составляла только 18%, пишет РБК.

Одновременно с 45 до 36% за тот же период сократилась доля тех, кто ожидает небольшого либо значительного улучшения ситуации.

Но в декабре 2014 года пессимистов также было больше, чем в августе следующего года, - 15%. С другой стороны, по сравнению с декабрем 2014 года доля тех, кто не ожидает никаких перемен, выросла ровно в три раза.

В то же время сокращается число бизнесменов, негативно оценивающих текущее финансовое положение своей компании. В сентябре 2015 года об «очень плохом» положении заявили 13%, о «плохом» - 12%, спустя два года таковых стало 5 и 11% соответственно. Доля тех, кто называет текущее финансовое положение компании «хорошим», выросло за тот же период с 21 до 34%, «очень хорошим» - сократилось с 7 до 6%.

«Пессимизм российских предпринимателей достиг уровня декабря 2014 года, когда кризис вступил в активную фазу. Это факт подтверждает, что российская экономика по-прежнему в рецессии, выход из которой не будет таким стремительным, как ожидалось ранее», - прокомментировала результаты исследования руководитель направления корпоративных исследований аналитического центра Ольга Стасевич. По ее словам, в прошлом году рост оптимизма был обусловлен мерами господдержки бизнеса, однако они не смогли «коренным образом переломить ситуацию».

Самый высокий уровень негативных ожиданий аналитики зафиксировали в строительном и обрабатывающем секторах, добавила Стасевич. Упал спрос со стороны b2c- и b2b-клиентов, налоговая нагрузка возросла, увеличилось количество неналоговых платежей, возросли «кассовые разрывы». Также бизнес терял деньги из-за отзыва лицензий у банков и ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием доходов, отметила она.

«Существующий кризис обнажил фундаментальные проблемы: пассивность российского «предпринимательского класса», нежелание развивать и масштабировать бизнес, повышая таким образом свою конкурентоспособность», - добавила она.

В середине ноября специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировали рост количества банкротств в России, в третьем квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года их стало на 12,4% больше. Причинами разорения эксперты назвали слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки.