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Команды Беларуси и Германии сразятся на корте "Чижовка-Арены" в четвертьфинале Кубка федерации

04.12.2017 23:38 — Разное | Tut.by  
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Определено место проведения четвертьфинального матча нового розыгрыша Кубка федерации между женскими теннисными сборными Беларуси и Германии. Команды сразятся 10−11 февраля 2018 года на корте «Чижовка-Арены», сообщает официальный сайт БТФ.


Фото: tennis.by

Матч пройдет на таком же счастливом для белорусок хардовом покрытии, на котором в этом году состоялись встречи со сборными Голландии, Швейцарии и США.

Напомним, в 2017-м белоруски справились с рейтинговыми командами из Голландии и Швейцарии и лишь в драматичном финале уступили титул самой титулованной дружине в истории — сборной США.

 
 
Ссылка на источник 68
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Определено место проведения четвертьфинального матча нового розыгрыша Кубка федерации между женскими теннисными сборными Беларуси и Германии.

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