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Команды Беларуси и Германии сразятся на корте "Чижовка-Арены" в четвертьфинале Кубка федерации
Определено место проведения четвертьфинального матча нового розыгрыша Кубка федерации между женскими теннисными сборными Беларуси и Германии. Команды сразятся 10−11 февраля 2018 года на корте «Чижовка-Арены», сообщает официальный
Матч пройдет на таком же счастливом для белорусок хардовом покрытии, на котором в этом году состоялись встречи со сборными Голландии, Швейцарии и США.
Напомним, в 2017-м белоруски справились с рейтинговыми командами из Голландии и Швейцарии и лишь
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Определено место проведения четвертьфинального матча нового розыгрыша Кубка федерации между женскими теннисными сборными Беларуси и Германии.
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