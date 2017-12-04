Определено место проведения четвертьфинального матча нового розыгрыша Кубка федерации между женскими теннисными сборными Беларуси и Германии. Команды сразятся 10−11 февраля 2018 года на корте «Чижовка-Арены», сообщает официальный сайт БТФ.



Фото: tennis.by

Матч пройдет на таком же счастливом для белорусок хардовом покрытии, на котором в этом году состоялись встречи со сборными Голландии, Швейцарии и США.

Напомним, в 2017-м белоруски справились с рейтинговыми командами из Голландии и Швейцарии и лишь в драматичном финале уступили титул самой титулованной дружине в истории — сборной США.