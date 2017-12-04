ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские хоккеисты впервые сыграют на Рождественском турнире в Минске

04.12.2017 23:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайские хоккеисты впервые примут участие в Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси. Соревнования пройдут на двух площадках «Чижовка-Арены» с 3 по 7 января 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

На предварительном этапе 14-го по счету турнира команды разделены на две группы:

«А» — Беларусь, Чехия, Китай, ОАЭ.

«В» — Швеция, Швейцария, Россия, сборная Балкан.

Сначала хоккеисты проведут поединки в своих квартетах, а 7 января состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места, а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.

Победителем прошлого турнира стала ледовая дружина президента Беларуси, обыгравшая в финале финских хоккеистов со счетом 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков — 4:3.

Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские хоккеисты впервые примут участие в Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Коукалова: Россия все еще не признала ничего. Вот почему я предпочитаю Олимпиаду без нее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика