Китайские хоккеисты впервые сыграют на Рождественском турнире в Минске

Китайские хоккеисты впервые примут участие в Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси. Соревнования пройдут на двух площадках «Чижовка-Арены» с 3 по 7 января 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

На предварительном этапе 14-го по счету турнира команды разделены на две группы:

«А» — Беларусь, Чехия, Китай, ОАЭ.

«В» — Швеция, Швейцария, Россия, сборная Балкан.

Сначала хоккеисты проведут поединки в своих квартетах, а 7 января состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места, а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.

Победителем прошлого турнира стала ледовая дружина президента Беларуси, обыгравшая в финале финских хоккеистов со счетом 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков — 4:3.

Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).