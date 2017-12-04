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Китайские хоккеисты впервые сыграют на Рождественском турнире в Минске
Китайские хоккеисты впервые примут участие в Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси. Соревнования пройдут на двух площадках «Чижовка-Арены» с 3 по 7 января 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.
На предварительном этапе 14-го по счету турнира команды разделены на две группы:
«А» — Беларусь, Чехия, Китай, ОАЭ.
«В» — Швеция, Швейцария, Россия, сборная Балкан.
Сначала хоккеисты проведут поединки в своих квартетах, а 7 января состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места, а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.
Победителем прошлого турнира стала ледовая дружина президента Беларуси, обыгравшая в финале финских хоккеистов со счетом 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков — 4:3.
Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
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Китайские хоккеисты впервые примут участие в Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси.
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