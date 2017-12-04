Дети в сказку верят, взрослые делают ее былью





Директор подшипниковой компании «Эвенлайн» Ольга Царенок уверена, что после приложения огромных усилий любые сказочные планы становятся реальностью. Только эта реальность требует новых, сказочных усилий.

Костистый Шип и Раковинная Луковичка заворожено смотрели на огромный мир, простиравшийся перед ними. Так или примерно так начинаются сказки, которые Ольга рассказывает перед сном своему младшему сыну Ивану. А как же еще могут звать третьего сына? Три года назад его появление было полной неожиданностью, она внесла свои коррективы, но зато теперь у Ольги есть для кого придумывать сказки.

Ольга Анатольевна Царенок работает в узкоспециализированной сфере подшипников. Компания "Эвенлайн", возглавляемая Ольгой с 2010 года помогает своим партнерам решать проблемы с приобретением качественных комплектующих. Подшипники, сальники, приводные ремни, стопорные кольца, шарнирные головки и много чего другого от ведущих мировых производителей со склада в центре Минска. Быстро и удобно.





- Скажите, Ольга, почему подшипники?

- Да как вам сказать, наверное, случайно. Закончила учебу в 1997 году, работы по специальности не было. Подвернулся вариант работы в коммерческой компании, торговавшей минскими подшипниками. Так и пошло. Подшипники – товар специфический, поэтому, разобравшись в его особенностях, так и осталась в этой отрасли. После двух переходов из одной компании в другую, совместно с группой единомышленников открыла свою. Надеюсь, что больше менять работу не придется.

- А что означает название Эвенлайн?

- Название я придумывала сама. Будучи по своей натуре человеком прямым и несложным, я хотела отразить это в названии своего бизнеса. Первым вариантом было Билайн, что можно перевести как прямая линия. К сожалению, этот вариант названия не пропустил исполком, возможно, это слово зарезервировано для одноименного российского оператора связи. Ближайшим по смыслу мне показалось Эвенлайн (EVEN LINE) что означает (ровно линия) ровная линия, прямая линия. У меня много раз спрашивали, что это значит. В моем понимании, это ассоциация с прямым и честным подходом в ведении бизнеса, партнеры не возражали…





- И с тех пор…

- Да, с 2010 года на белорусской подшипниковой карте появилась новая точка, компания Эвенлайн. Только это оказалось совсем не так радужно, как представлялось изначально. Для всех, кто вынашивает планы создания собственного дела, сразу скажу, вначале очень хорошо подумайте! Открыть фирму значительно проще, чем в дальнейшем поддерживать ее на плаву. Этот процесс нельзя поставить на паузу. Ежемесячно нужно платить налоги, зарплату, сдавать всевозможные отчеты, и это уже никак от тебя не зависит. Ты перестаешь принадлежать самой себе, ты должна обеспечить постоянное функционирование компании. Сделать все самой невозможно, у тебя появляются сотрудники. Им нужно платить зарплату, и чем твоя компания больше, тем большую реализацию товаров или услуг нужно обеспечить для этих выплат.

- А сколько у вас сотрудников?

- В штате 21 человек. Только складской персонал четыре человека, и без дела никто не сидит. Обеспечить работой такое количество народа не просто. Постоянно приходится что-то придумывать, чем-то выделяться из общей массы конкурентов. Вот недавно мы запустили, как это сейчас модно называть, программу лояльности. Проще говоря, это система скидок. Для социально незащищенных слоев населения - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и участников боевых действий мы предоставляем хорошую скидку. Кроме того, мы помним, как совсем недавно мы сами стояли у истоков своего бизнеса, и как для нас была важна любая поддержка. Поэтому, для тех предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес менее двух лет назад, мы предоставляем скидку 15%, как крупным оптовикам.

- Возможно, эти скидочные программы связаны с тем, что вы сама многодетная мама?

- Конечно! Трое детей открывают глаза на многое!

- И все мальчики?

- Ну да…

- Трудно работать и уделять много времени семье?

- Очень! Спасает то, что от офиса до дома пять минут пешком. По столичным меркам, это - большая редкость. Ну и все-таки я не одна. Помогают старшие дети и, конечно же, муж.





- Столько мужчин в доме, не хотелось ли вам девочку?

- Конечно хотелось! Но дети возврату и обмену не подлежат))) А вообще, исторически сложилось так, что я всегда в мужском окружении. Привыкла. Я хорошо понимаю мужчин, с ними мне просто и легко.

- А не бывает никаких сложностей? Все-таки противоположный пол, мало ли, повышенное внимание, возможно, ухаживания?

- Еще бы! Но, знаете, мне всегда удается перевести все в шутку, дать понять, что этот аспект меня не интересует, и при этом никого не обидеть. У меня крепкий и надежный тыл, замечательный муж и любимые дети.

- А вам не хотелось бы поучаствовать в каком-либо проекте, например Леди Босс, или в чем-то подобном?

- Знаете, наверное, нет. У меня нет в первую очередь времени на это. Нет и желания. Я не тщеславна, и, главное - полностью удовлетворена своей жизнью. Баловство это, я всегда найду, на что потратить и время, и средства.

Раковинная Луковичка почти дошла до Реликтового Брусничника, где вдалеке мелькали рыжие вихры Костистого Шипа. Ольгины сказки всегда захватывающе интересны. Ванька слушает затаив дыхание. Он точно знает, какими бы опасными не были приключения, в конце концов, все будет хорошо. Верит в это и Ольга. У нее просто нет другого выхода. Она в ответе за свою семью, детей, за свою фирму и людей с которыми она работает.