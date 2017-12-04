Компания Opel расширила ассортимент доступных для «паркетника» Grandland X силовых агрегатов. Кроме того, кроссовер обзавелся новой топовой комплектацией.





До недавнего времени новинка была доступна с одним из двух французских двигателей на выбор (напомним, что Grandland X унифицирован с Peugeot 3008) — бензиновым мотором объемом 1,2 л (130 лошадиных сил) и 1,6-литровым турбодизелем (120 сил). А теперь для Grandland X предложили новую связку — это двухлитровый дизель с отдачей 177 лошадиных сил и 400 Н·м крутящего момента и новый 8-ступенчатый «автомат» (прочие версии оснащаются 6-ступенчатыми коробками).





Согласно паспортным данным, кроссовер с самым мощным мотором разгоняется до 100 км/ч за 9,1 секунды и развивает 214 км/ч «максималки». Средний заявленный расход — менее 5 л/100 км. В Германии цены на 177-сильную версию стартуют от 37 320 евро.





Вместе с новым силовым агрегатом Grandland X обзавелся топовым исполнением Ultimate — самая богатая комплектация предлагается для кроссовера с любым мотором. Оснащение тут включает кожаную отделку салона, задние сиденья с подогревом, аудиосистему Denon с 8 динамиками, систему кругового обзора, а также серебристые рейлинги на крыше, черные корпуса наружных зеркал и 19-дюймовые колесные диски.