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Мощность и экономия. Opel Grandland X с двухлитровым дизелем и АКП расходует 5 литров на "сотню"

05.12.2017 06:46 — Разное | Tut.by  
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Компания Opel расширила ассортимент доступных для «паркетника» Grandland X силовых агрегатов. Кроме того, кроссовер обзавелся новой топовой комплектацией.


До недавнего времени новинка была доступна с одним из двух французских двигателей на выбор (напомним, что Grandland X унифицирован с Peugeot 3008) — бензиновым мотором объемом 1,2 л (130 лошадиных сил) и 1,6-литровым турбодизелем (120 сил). А теперь для Grandland X предложили новую связку — это двухлитровый дизель с отдачей 177 лошадиных сил и 400 Н·м крутящего момента и новый 8-ступенчатый «автомат» (прочие версии оснащаются 6-ступенчатыми коробками).


Согласно паспортным данным, кроссовер с самым мощным мотором разгоняется до 100 км/ч за 9,1 секунды и развивает 214 км/ч «максималки». Средний заявленный расход — менее 5 л/100 км. В Германии цены на 177-сильную версию стартуют от 37 320 евро.


Вместе с новым силовым агрегатом Grandland X обзавелся топовым исполнением Ultimate — самая богатая комплектация предлагается для кроссовера с любым мотором. Оснащение тут включает кожаную отделку салона, задние сиденья с подогревом, аудиосистему Denon с 8 динамиками, систему кругового обзора, а также серебристые рейлинги на крыше, черные корпуса наружных зеркал и 19-дюймовые колесные диски.

 
 
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Opel Grandland X, который делит платформу с Peugeot 3008, получил под капот связку из 177-сильного дизельного мотора и 8-диапазонной АКП. Расход топлива у этой версии будет 5 литров...

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