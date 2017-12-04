Расходы белорусов на мобильник и интернет догоняют траты на коммуналку

Среднестатистическая белорусская семья располагает в месяц суммой в 1026,7 рубля. Такие данные приводит Белстат, ссылаясь на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни в 3 квартале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почти все эти деньги белорусы тратят. Так, по статистике, денежные расходы в пересчете на одну семью составили 965,2 рубля в месяц. Значительная часть этой суммы — потребительские расходы: питание, покупка каких-то товаров и оплата услуг. Всего на потребительские расходы уходило почти 740 рублей.

Остальные деньги (примерно 227 рублей) идут на накопления, покупку недвижимости или валюты, а также налоги и взносы.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как тратит деньги « семья из статистики », ну, а вы можете сравнить эти цифры со своими семьями.

Потребительские расходы белорусских семей в 3 квартале 2017 года Расходы на: Сумма в рублях Доля в % питание 296,1 40,1 алкоголь, табак 21,4 2,9 одежду, обувь 59,8 8,1 предметы личного пользования 17,7 2,4 предметы домашнего обихода, бытовая техника 33,2 4,5 ЖКУ 43,6 5,9 медицину и оздоровление 8,9 1,2 образование 11,8 1,6 культуру, спорт, экскурсии и так далее 19,2 2,6 общественный транспорт 18,5 2,5 связь 36,2 4,9

Как видим, традиционно больше всего денег уходит на продукты — без малого 300 рублей. Вторая по величине статья расходов тоже не новая: почти 44 рубля в 3 квартале средняя семья отдавала на оплату жировки. Что интересно, почти такая же сумма — оплата услуг связи. По сути, мобильники и интернет у белорусов — это почти как вторая жировка. Зато на транспорт уходит в 2 раза меньше. Кстати, по сравнению с 3 кварталом прошлого года расходы среднестатистической семьи на коммуналку снизились (было 6,1%), а на связь — выросли (было 4,7%).