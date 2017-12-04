Расходы белорусов на мобильник и интернет догоняют траты на коммуналку

Среднестатистическая белорусская семья располагает в месяц суммой в 1026,7 рубля. Такие данные приводит Белстат, ссылаясь на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни в 3 квартале.
Почти все эти деньги белорусы тратят. Так, по статистике, денежные расходы в пересчете на одну семью составили 965,2 рубля в месяц. Значительная часть этой суммы — потребительские расходы: питание, покупка каких-то товаров и оплата услуг. Всего на потребительские расходы уходило почти 740 рублей.
Остальные деньги (примерно 227 рублей) идут на накопления, покупку недвижимости или валюты, а также налоги и взносы.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как тратит деньги «семья из статистики», ну, а вы можете сравнить эти цифры со своими семьями.
Потребительские расходы белорусских семей в 3 квартале 2017 года
Расходы на:
Сумма в рублях
Доля в %
питание
296,1
40,1
алкоголь, табак
21,4
2,9
одежду, обувь
59,8
8,1
предметы личного пользования
17,7
2,4
предметы домашнего обихода, бытовая техника
33,2
4,5
ЖКУ
43,6
5,9
медицину и оздоровление
8,9
1,2
образование
11,8
1,6
культуру, спорт, экскурсии и так далее
19,2
2,6
общественный транспорт
18,5
2,5
связь
36,2
4,9
Как видим, традиционно больше всего денег уходит на продукты — без малого 300 рублей. Вторая по величине статья расходов тоже не новая: почти 44 рубля в 3 квартале средняя семья отдавала на оплату жировки. Что интересно, почти такая же сумма — оплата услуг связи. По сути, мобильники и интернет у белорусов — это почти как вторая жировка. Зато на транспорт уходит в 2 раза меньше. Кстати, по сравнению с 3 кварталом прошлого года расходы среднестатистической семьи на коммуналку снизились (было 6,1%), а на связь — выросли (было 4,7%).
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