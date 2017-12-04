Пока в Бресте строится отель «Хилтон», другая некогда очень популярная в городе гостиница приказала долго жить. Интернет по-прежнему выдает информацию о том, что гостиница «Дружба» «всегда открыта для клиентов, которые ценят уют и комфорт по умеренным ценам», но с осени прошлого года «Дружба» не работает. Здание с прилегающей территорией выставлено на продажу. Начальная цена лота — 2 433 600 рублей.



Фото: Оксана Козляковская

Гостиница «Дружба» была построена исключительно под «софиков». Когда в Бресте заработал огромный контейнерный терминал по обслуживанию линии «Япония — Дальний Восток — Брест — Европа», на базе которого было создано предприятие «Совтрансавто-Брест», город стал своего рода перевалочной базой, где производилась перецепка полуприцепов, смена экипажей, техническое обслуживание подвижного состава. В «Дружбе» «софики» отдыхали перед рывком на Запад. Платило за все «Совтрансавто», и гостиница постоянно была загружена под завязку.

В начале 90-х в «Дружбе» открылся ресторан, который пользовался у брестчан бешеной популярностью. В июне 2001 года именно в нем от имени президента Беларуси Александра Лукашенко был устроен торжественный прием в честь Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В числе других высоких гостей здесь бывали также Борис Ельцин и Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.

Так почему же «Дружба» растеряла свою былую славу?

Кризис 90-х

Владимир Чернов, возглавлявший гостиницу с 1997 по 2002 год, называет сразу несколько факторов, сыгравших против «Дружбы». Для предприятия «Совтрансавто-Брест», в начале «нулевых» трансформировавшегося в СП «Веставто», гостиница всегда была «непрофильным активом». Пока терминал работал с полной загрузкой, на содержание «Дружбы» шли необходимые отчисления. Когда экономика ухудшилась, деньги в нее просто перестали вкладывать. Одновременно в Бресте начали появляться другие гостиницы, и то, что казалось преимуществом «Дружбы» — близость к трассе М-1 и замечательный лес вокруг, — обернулось недостатком. Да и водители начали экономить на отдыхе и, когда позволяла погода, предпочитали ночевать в кабинах — иногда тут же, под окнами «Дружбы».





Тем не менее тогдашнему директору удалось переломить ситуацию с загрузкой гостиницы. Именно в то время «Дружба» начала предоставлять скидки для туристических групп. Были заключены договоры с турфирмами, которые везли людей через Брест, пересаживая их здесь с автобусов в поезда и обратно. Тогда же гостиница начала сдавать некоторые помещения в аренду под офисы. Проложили телефонный кабель от предприятия до гостиницы и тем самым решили проблему телефонизации. С помощью «Веставто» приобрели новую мебель и телевизоры…

Кстати Именно благодаря приезду Алексия II в Брест и устроенному в его честь приему в «Дружбе» удалось решить проблему подъезда к гостинице и, следовательно, увеличить приток гостей. В то время к «Дружбе» вообще не ходил общественный транспорт, а позволить себе такси мог далеко не каждый гражданин. Пустить маршрутку тоже не представлялось возможным: отрезок дороги от железнодорожного переезда был совершенно «убит». И вот тогдашнему руководству «Дружбы» удалось убедить городские власти: хотя высоких гостей планируется подвезти к гостинице со стороны М-1, запасной вариант подъезда просто необходим. Мало ли что. За два дня проблемный участок был заасфальтирован, и спустя короткое время по нему пошли маршрутки!

Проекты и прожекты

Чернов уверен: у «Дружбы» был реальный шанс прочно стать на ноги. Была такая идея: выделить акции гостиницы отдельным пакетом и передать их ей на баланс. Это позволило бы провести дополнительную эмиссию акций, привлечь инвесторов и вложить деньги в развитие. Прорабатывались варианты пристройки лоджий с внешней стороны здания, что позволило бы увеличить площадь номеров и развить сервис ресторана за счет выделения в нем отдельных кабинок, куда люди бизнеса могли бы приезжать для переговоров. На самом деле, лучшего места для этого не придумаешь — удаленность от города, замечательный лес, озеро неподалеку.





Но тогдашнее руководство «Веставто» на это не пошло. «А если корову доить, но не кормить, она в конце концов загнется», — по-простому замечает мой собеседник.

Ресторан в гостинице «Дружба», к слову, работает до сих пор. В начале нулевых его отдали в аренду, за это время он сменил несколько арендаторов и несколько названий и теперь выживает исключительно за счет свадеб и юбилеев «от случая к случаю».

«Спасибо вашему гостеприимному дому»

«Дружба» закрылась 30 сентября прошлого года и почти до последнего дня еще принимала гостей. Зимой бы уже не выжила: по словам последнего директора гостиницы Елены Олехник, учредитель отказал ей в подключении к отоплению. Но «Дружба» гостям, несмотря на некоторую «совковость» интерьеров, нравилась, и отзывы о ней на туристических сайтах остались преимущественно позитивные. Гости отмечают и чистоту в номерах, и прекрасную работу персонала, и возможность прогуляться по сосновому лесу с озером. «Обязательно вернусь в ваш гостеприимный дом и посоветую его другим!» — восторженно пишет на одном из форумов гостья, приезжавшая в Брест в июне 2016 года. Не получится — гостиница больше не работает.

«Дружба» на продажу

На СП «Веставто» категорически не хотят говорить о своей «Дружбе». Лишь подчеркивают: предприятию, которое занимается грузоперевозками, нет необходимости обременять себя заботами о гостинице. Пусть ею занимается тот, кто умеет это делать.

В октябре этого года Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» провел первые аукционные торги по продаже собственности СП «Веставто» ОАО. Вместе с земельным участком площадью 1,18 га гостиница оценена в 2 433 600 рублей, и именно такова начальная цена лота без учета НДС. Желающих приобрести гостиницу тогда не нашлось, но организатор торгов активно занимается поиском потенциальных инвесторов. Речь о снижении цены пока не идет.

Мнение специалиста

Олеся Округ, заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома:

— Сейчас в Бресте 24 гостиницы и иных мест размещения, способных одновременно заселить около 2000 человек. Плюс многочисленные апартаменты и гостиничные дома, которые в официальной статистике не учитываются, но гостей принимают. Только booking.com предлагает более 300 вариантов размещения по ценам от 20 до 450 рублей за сутки. Существуют давние нормы: на каждую тысячу человек городского населения должно приходиться как минимум пять гостиничных мест, и Брест их даже перевыполняет. Однако в пиковые сезоны (крупные соревнования, новогодние и майские праздники, 22 июня и т.д.) нехватка гостиничных мест в городе ощущается довольно остро. Кроме того, есть вероятность, что к 1000-летию Бреста будет введен безвизовый режим для иностранцев, и тогда поток туристов в город однозначно вырастет. Так что городу нужны и будут нужны новые недорогие гостиницы. И «Дружба» тут точно не была бы лишней…