На МКАД мужчина спрыгнул с моста прямо под колеса фуры

Ночью мужчина на Минской кольцевой автодороге спрыгнул с моста прямо под колеса фуры. Об этом сообщает ГАИ Минска.



Фото: ГАИ Минска

Это произошло 5 декабря, около 0.30.

«52-летний мужчина спрыгнул с пешеходного моста в Малиновке под колеса фуры. Он погиб на месте. На месте работала следственно-оперативная группа с экспертами», — рассказали в ГАИ.