ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД мужчина спрыгнул с моста прямо под колеса фуры

05.12.2017 07:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью мужчина на Минской кольцевой автодороге спрыгнул с моста прямо под колеса фуры. Об этом сообщает ГАИ Минска.


Фото: ГАИ Минска

Это произошло 5 декабря, около 0.30.

«52-летний мужчина спрыгнул с пешеходного моста в Малиновке под колеса фуры. Он погиб на месте. На месте работала следственно-оперативная группа с экспертами», — рассказали в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
52-летний мужчина погиб на месте происшествия. Трагедия произошла 5 декабря, около 0.30.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Расходы белорусов на мобильник и интернет догоняют траты на коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика