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На МКАД мужчина спрыгнул с моста прямо под колеса фуры
Ночью мужчина на Минской кольцевой автодороге спрыгнул с моста прямо под колеса фуры. Об этом сообщает ГАИ Минска.
Это произошло 5 декабря, около 0.30.
«52-летний мужчина спрыгнул с пешеходного моста в Малиновке под колеса фуры. Он погиб на месте. На месте работала следственно-оперативная группа с экспертами», — рассказали в ГАИ.
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52-летний мужчина погиб на месте происшествия. Трагедия произошла 5 декабря, около 0.30.
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