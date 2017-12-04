Читатель попал в сложную ситуацию — на него составили протокол о хулиганстве, по его убеждению — незаконно. В сложившейся ситуации помогает разобраться адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

Ситуация была адская: одним субботним вечером мы отдыхали дома с моей девушкой, врать не буду — выпили, но немного. Сами понимаете, романтический вечер предполагает.

В разгар этого самого вечера к нам стал ломиться ее бывший муж. Вот кто-кто, а он-то точно был на очень сильном веселе. Но сразу скажу — он даже когда ведро алкоголя выпьет, по нему вообще со стороны может быть не видно, что он уже "того". И только когда знаешь его хорошо, так уже понимаешь, трезвый он, выпивший или вообще не в себе. В тот вечер он абсолютно точно был не в себе.

Отношения с ним очень конфликтные. Девушка меня очень просила не реагировать и в коридор не высовываться, но что я, не мужик что ли — вышел поговорить. А в итоге нашего «разговора» он вызвал милицию, и как я ни доказывал, протокол составили именно на меня, а этого еще и потерпевшим назвали, нормально вообще?

Дальше больше — мне не пришло ни одной повестки. Уже только после того, как меня признали виноватым и влепили штраф, я случайно узнал, что дело вообще рассматривалось. Слетал в суд, взял это постановление. Получилось, что я сделал это на восьмой день после суда.

Теперь это постановление я хочу во что бы то ни стало отменить. Это принципиальный вопрос — это первое, а второе — зачем мне эта административка на пустом месте?

Я когда брал копию этого постановления в суде, мне рассказали про то, как надо обжаловать, но у меня по отношению к ним веры больше нет. Надеюсь, вы мне расскажете, как все это лучше провернуть.

Комментарий адвоката



Фото: mhealth.ru / Изображение носит иллюстративный характер

В состав Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП Республики Беларусь) входит статья 17.1, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство. Судя по всему, именно по этой статье вас привлекли к административной ответственности.

Статья 17.1 устанавливает ответственность за нецензурную брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражается в явном неуважении к обществу, и влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

У вас есть право обжаловать вынесенное в отношении вас постановление по делу об административном правонарушении. Это право закреплено в ч.1 ст. 12.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП Республики Беларусь).

Что должно содержаться в жалобе:

1) должностное лицо (суд, орган), которому адресуется жалоба;

2) фамилия, имя, отчество (наименование) лица, подающего жалобу, его место жительства (место пребывания) или место нахождения и процессуальное положение в деле об административном правонарушении;

3) обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении (дата, номер, орган, вынесший постановление);

4) доводы для отмены или изменения постановления по делу об административном правонарушении.

Требования к содержанию жалобы закреплены в ч.1 ст. 12.1−1 ПИКоАП Республики Беларусь.

Важно: поскольку постановление по делу об административном правонарушении было вынесено судом, то обжаловать его необходимо в вышестоящий суд (ч.1 ст. 12.2 ПИКоАП Республики Беларусь).

Однако процедура подачи жалобы предусматривает, что ее нужно направлять в суд, вынесший постановление по делу об административном правонарушении. После чего ваша жалоба вместе с делом в течение трех суток направляется в суд, которому она адресована и который уполномочен ее рассматривать (ч.2 ст. 12.2 ПИКоАП Республики Беларусь).

Следует знать: за рассмотрение жалобы вам необходимо уплатить государственную пошлину. В противном случае жалоба будет вам возвращена. Требование закреплено в ч.3 ст. 12.2 ПИКоАП Республики Беларусь.

Обратите внимание: документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, обязательно необходимо приложить к своей жалобе.

Справочно: размер государственной пошлины по этой категории дел установлен п. 3 Приложения 14 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. Размер подлежащей уплате государственной пошлины зависит от вида и размера возложенного на вас административного взыскания. Из вашего письма ясно, что к вам применили административное взыскание в виде штрафа, однако не усматривается его размер. В случае наложения штрафа в размере менее 10 базовых величин государственная пошлина уплачивается в размере 0,5 базовых величин; в случае наложения штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин, государственная пошлина уплачивается в размере 2 базовых величин.

Срок на обжалование: в связи с тем, что вы отсутствовали при рассмотрении дела, для вас предусмотрен особый порядок исчисления срока на обжалование. А именно, вы можете обжаловать постановление по делу не позднее десяти суток со дня получения копии данного постановления (ч.1 ст. 12.4 ПИКоАП Республики Беларусь).

Жалобу важно подать в этот срок. В противном случае данный срок придется восстанавливать, что потребует дополнительных усилий, и это не гарантирует того, что суд примет положительное решение по данному вопросу.



Фото: calculator-ipoteki.ru

Важно: основания к отмене постановления по делу об административном правонарушении закреплены в ч.1 ст. 12.14−1 ПИКоАП Республики Беларусь. Такими основаниями являются:

1) односторонность, неполнота и необъективное исследование обстоятельств административного правонарушения;

2) существенное нарушение ПИКоАП Республики Беларусь;

3) неправильное применение норм, устанавливающих административную ответственность.

Из обращения четко усматривается одно основание к отмене постановления: вы пишете, что рассмотрение дела в суде происходило в ваше отсутствие, поскольку вы не были извещены о его рассмотрении. Как следствие, вы были лишены гарантированного законом права на защиту. Это является существенным нарушением норм ПИКоАП Республики Беларусь, которое является основанием для отмены вынесенного постановления по делу.

Мой личный совет: рекомендую вам до обращения с жалобой внимательно ознакомиться с материалами дела и выяснить, в совершении каких конкретно хулиганских действий вы были признаны виновным, на чем суд базировал соответствующее постановление, что было учтено судом при признании вас виновным, при определении вида и размера возлагаемого на вас административного взыскания. Далее, вам следует проанализировать и сопоставить информацию, которая содержится в материалах дела с фактическими обстоятельствами произошедшего. После чего следует привести в жалобе доказательства и аргументированные доводы своего несогласия с принятым в отношении вас постановлением.

Рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в обращении, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости изучит материалы дела об административном правонарушении, подготовит письменные документы: жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, запросы, ходатайства, заявления, юридическое обоснования вашей позиции и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве защитника в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ» www.vashadvocat.by