Самые популярные способы обмана. Как не стать жертвой мошенников при покупке машины из России

И вновь тревожные новости: на рынке Беларуси появились залоговые автомобили из России. Купи такую машину — и через год или два столкнешься с неожиданными проблемами, узнав, что на нее претендует «третье лицо», то есть банк, выдавший кредит на покупку. AUTO.TUT.BY разбирался с тем, как избежать такого вида обмана и какие еще виды автомобильного мошенничества процветают в Беларуси.





В чем суть мошенничества с залоговыми авто?

Нельзя сказать, что продажа залоговых автомобилей так часто встречается. Это скорее временное явление, но самое распространенное. И, на данный момент, очень простое: покупаешь в кредит ходовую машину в России, пригоняешь в Беларусь, ставишь на учет и сразу снимаешь. Никаких препятствий для этого не существует. В результате, на авторынке, такая машина выглядит юридически чисто: вот наши транзитные номера, вот ее разрезанный техпаспорт. Да и доверчивый покупатель с успехом верит в сказку о том, что машина с успехом прошла проверку по линии ГАИ. Еще бы, ведь она пока никем не разыскивается! Однако VIN этой машины уже числится в «Реестре уведомлений о залоге движимого имущества». К сожалению, не все потенциальные покупатели об этом знают и, главное, не «пробивают» автомобиль по этой базе.



Проверка на предмет залога выставленных на авторынке в Минске машин не выявила кредитных машин

Да, еще некоторое время лицо, оформившее на себя кредит на эту машину, будет исправно платить по кредиту. Потом перестанет вносить необходимые суммы. Потом банк начнет искать должника. Не найдя его, обратится в суд и выиграет его. Тогда уже машину будут разыскивать судебные приставы, и она попадет в соответствующие базы. Этот процесс тянется от полугода и более.

Честный владелец залоговой машины может узнать о том, что ее разыскивает российский банк, только во время совершения регистрационных действий: снятия ее с учета. А до этого ни один уполномоченный орган не будет связываться с владельцем (возможно, в будущем ситуация изменится). Представляете, сколько лет пройдет до момента, когда залоговая машина «засветится» в регистрационном отделе ГАИ? Этим и пользуются мошенники, оставляя себе для маневра несколько лет. Но и после того, как обман вскроется, никаких претензий к первому продавцу предъявить не удастся.

— Сделки по купле и продаже автомобилей между гражданами не защищены законом. Другое дело, если машина приобретается у юридического лица. Эти отношения регулируются законом о защите прав потребителей, правилами комиссионной торговли, которые защищают покупателя, — поясняет Анатолий Буглак, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом группы Volkswagen.



Анатолий Буглак, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом группы Volkswagen: «Цена на новый автомобиль на рынке значительно ниже официальной в салоне? Это повод для подозрений!»

Как распознать залоговую машину?

Во-первых, нужно проявить бдительность, которая часто у потенциальных покупателей засыпает при виде низкой цены на новый автомобиль. Солидная скидка — именно та «наживка», которую применяют автомошенники. Дабы оправдать низкую цену на машину, они рассказывают истории об оптовых скидках на покупку партии машин, специальных условиях и прочие сказки. На самом деле, любая разница в стоимости новой машины из России и машины в такой же комплектации из салона официального дилера в Беларуси должна вызывать подозрение. Доставка, расходы на регистрацию, снятие с учета и утилизационный сбор покрывают значительную часть скидки, якобы предоставленной российским автосалоном.





Во-вторых, любую машину, прибывшую в Беларусь из России, обязательно нужно пробить по всем базам. Тем более что это не стоит никаких денег. База ГИБДД существует в открытом доступе . В свете мошенничества с залоговыми автомобилями нас больше интересует упомянутый выше «Реестр уведомлений о залоге движимого имущества», где на вкладке «по информации о предмете залога» можно пробить VIN транспортного средства. Кстати, все эти базы существуют в виде приложений для смартфонов — с их помощью удобно проверять интересующий и вызывающий подозрения автомобиль на месте. А удостовериться в том, что автомобиль прибыл к нам из-за пределов Таможенного союза и прошел таможенную очистку, можно по базе Государственного таможенного комитета .

— Для того чтобы быть полностью уверенным в чистоте прибывшей из России машины, мы заказываем проверку у «Национального автобюро». Эта организация работает только с автодилерами и проверяет машины в том числе по ряду закрытых баз данных, — рассказывает Анатолий Буглак. — Договора по всем машинам, которые мы приобретаем у физических лиц, регистрируем в ГАИ, где проходит проверка подлинности тех. паспорта и чистота машины по базе Интерпола.

Машины с залогом в Беларуси тоже встречаются

Однако риск покупки залоговой машины существует и в Беларуси. Дело в том, что около 5 лет назад на законодательном уровне была отменена регистрация залоговых автомобилей в органах Госавтоинспекции. Да, существует реестр движимого имущества, обремененного залогом, но подавать в него сведения об имеющемся залоге совсем не обязательно.



— Может возникнуть такая ситуация: человек дает в долг деньги под залог автомобиля. Договор залога оформляется у нотариуса, сведения о залоге в реестр не подаются. Лишь единицы нотариусов регистрируют договор залога. В результате получается, что об оформленном залоге осведомлены буквально несколько человек, — поясняет Анатолий Буглак. — Недобросовестный должник имеет все шансы продать автомобиль третьему лицу, умолчав при этом о существующем обременении залогом. Через некоторое время новый владелец автомобиля столкнется с требованиями кредитора, который одалживал деньги под залог этого автомобиля. Такие случаи хоть и редко, но случаются и в Беларуси.

«Машины-двойники» — извечная и очень хлопотная проблема

Эксперт рассказал AUTO.TUT.BY подробности об автомобилях-двойниках. Это не столько мошенничество, сколько попытка, и часто удачная, легализовать угнанный автомобиль. Проблема с «двойниками» существует много лет и, наверное, ее никогда не решат. Ниточки этой схемы тянутся с завода или заграничного склада дилеров, где мошенники (или угонщики) получают данные об оригинальном автомобиле и том, который будет угнан. Злодеев интересует VIN-номер «оригинала» и то, насколько точно его комплектация совпадает с комплектацией будущего «двойника».





— В моей практике встречались двойники, которые отличались только цветом кузова. В основном же по оснащению эти машины идентичны, — делится своим опытом Анатолий Буглак. — Обнаружить «двойника» можно, проверив машину по регистрационным базам нескольких государств. За последнее время мы столкнулись с двумя такими ситуациями, проверяя машины перед их выкупом по сделке trade-in. В обоих случаях машины были купленными новыми у дилеров в Беларуси, однако проверки их VIN по базе ГИБДД дали положительный результат: автомобили с такими же номерами кузовов зарегистрированы и в России. Вообще, машины дороже 60 тысяч рублей обязательно нужно пробивать на предмет выявления «двойников».





В ситуации с «двойниками» много хлопот, но риск остаться без своей машины минимальный. Во-первых, ни оригинальную машину, ни ее «копию» нельзя продать до тех пор, пока в судебном порядке не будет установлено, какая же из них подлинная. Любую из этих машин могут арестовать на границе до выяснения всех обстоятельств. На судебные тяжбы уйдет от одного года до пяти лет. Более того, «двойника» нужно не только найти, но и заставить его прийти на судебное заседание. В вопросах выявления «двойников» ГИБДД ведет себя очень пассивно: они отправляют письмо в адрес его владельца с просьбой приехать на осмотр.

«Разумеется, никто не приезжает, — говорит Анатолий Буглак. — Все хлопоты в поиске правды ложатся на владельца оригинального автомобиля».

«Двойники» существуют как в пределах Таможенного союза, так и приезжают к нам из Европы. Основной поток прибывает из Италии, где распространено страховое мошенничество.

— Угоняют интересную машину и вывозят ее за пределы Евросоюза. Об угоне сообщают тогда, когда машина уже пересекла границу. Затем ей изменяют VIN на другой, совпадающий с номером «оригинальной» машины, которая эксплуатируется где-то в Европе. Такую машину растамаживают и без проблем ставят на учет. О том, что она является «двойником», ничего не подозревающий владелец узнает во время пересечения европейской границы: когда базе обнаружится еще один такой же VIN.

Залоговые машины скрылись из виду. Временно?

Есть ли сегодня в продаже залоговые машины из России? Мы отправились на авторынок в Малиновке чтобы разыскать их.



На авторынке в Малиновке выставлены новые машины из России, но их тут немного

Новые машины тут есть, в том числе и от официальных дилеров Беларуси. Это машины, выигранные в лотерею и проданные перекупам.



34 100 рублей за новую Hyundai Creta от белорусского дилера — эта машина была разыграна в лотерее и подозрений в своей юридической чистоте не вызывает

Новых машин из России тут оказалось меньше , чем в августе. Проверка не выявила залоговых машин, хотя несколько машин «пробить» не удалось: часть их VIN была будто случайно перекрыта листом с данными.



Может случайно, а может и нет, но у пары автомобилей листок с ценой перекрыл часть VIN

Инструментов для проверки чистоты любой машины, пригнанной из России — полно. И все они бесплатны и умещаются в вашем смартфоне. Но максимальную защиту от всевозможных сюрпризов и неприятностей дает покупка автомобиля у юридического лица.