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Мужчина спрыгнул с моста под колеса фуры на МКАД
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина спрыгнул с моста под колеса фуры на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в микрорайоне Малиновка сегодня ночью. "Мужчина 1965 года рождения спрыгнул с пешеходного моста под колеса фуры и погиб. На месте работает следственно-оперативная группа с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску", - проинформировали в ГАИ.-0-
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина спрыгнул с моста под колеса фуры на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в...
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