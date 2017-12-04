5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина спрыгнул с моста под колеса фуры на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в микрорайоне Малиновка сегодня ночью. "Мужчина 1965 года рождения спрыгнул с пешеходного моста под колеса фуры и погиб. На месте работает следственно-оперативная группа с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску", - проинформировали в ГАИ.-0-