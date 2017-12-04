Борисенко: бесплатные консультации нотариусов популярны у населения

Оказание квалифицированной юридической помощи —основная задача белорусских нотариусов, зафиксированная в "Законе о нотариате", напомнила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко в беседе на радио Sputnik Беларусь.



© Sputnik / Александр Шурмелев Бизнес с нуля и нотариально заверенные сделки: что волнует белорусов

"Нотариус как один из субъектов правового просвещения эту работу делает ежедневно, и на рабочем месте, и в рамках акций. Надо сказать, что очень востребованы такие акции. Только республиканских акций не менее 5-ти в год проводится", — рассказала Борисенко.

Накануне подобных акций проходит предварительная запись на прием к нотариусу, для того чтобы получить профессиональную услугу на бесплатной основе.

"Нас не пугает то, что это бесплатная акция, поскольку нотариус на консультации расскажет о своих профессиональных возможностях и о том, как он может оказать помощь, и в будущем клиент к нему вернется", — отметила Борисенко.

По словам собеседницы, часть населения может получить бесплатную консультацию нотариусов и вне проведения акций. В соответствии с действующим законодательством, есть категории населения, которые освобождены от уплаты нотариального тарифа. Это ветераны Великой Отечественной войны, частично пенсионеры 1 и 2 групп и другие группы граждан. Ежегодно более 11% всех нотариальных действий в стране совершается либо полностью, либо частично без оплаты нотариального тарифа, сказала Борисенко.

Беседу с председателем Белорусской нотариальной палаты Натальей Борисенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.