Татуированные мамочки: молодые мамы с тату рассказали, как на них реагирует общество

Казалось бы, кого удивишь татуировками в наши бодипозитивные времена? Оказывается, еще как удивишь, если ты молодая мама с парочкой картин на теле. Даже можно услышать «что ж за мать из вас получится?» от гинеколога.

О том, как привыкнуть к возгласам «тыжемать!» и объяснить детям значение нательной живописи, рассказывают наши героини — красивые татуированные мамы.

Алла Ромазанова, сын Арсений, 12 лет, дочка Аня, 4 года

Татуировка как искусство

Первую татуировку сделала себе в 20 лет — была мастером тату, и для меня это было само собой разумеющимся. Конечно, стать мамой тогда не планировала и не думала, как татуировки будут смотреться на мне в будущем. Для меня это искусство, украшение. На моем теле просто красивые картины, которые мне нравятся по композиции и цвету.





Как воспринимают окружающие

Когда родился мой первый ребенок, Арсений, я уже отличалась от других мам. Я была белой вороной. А приходя в садик к детям, совсем не хочу быть очень заметной, поэтому я стараюсь скрыть татуировки. Но от старшего поколения негатива не избежать. Пришлось столкнуться с этим в одной из государственных поликлиник. Сотрудники клиники позволили себе нелестные комментарии по поводу моей внешности. Естественно, больше я туда не пойду. Предпочитаю заплатить деньги в частной клинике. Может, и там о тебе ничего хорошего не подумают, но хотя бы промолчат. (Улыбается.)

Как воспринимают дети

Дочка говорит, что на мне «разноцветное солнышко». Сын с самого детства видел мою работу, людей, которые меня окружают, и ему не кажется, что это что-то необычное. Как правило, дети татуировщиков не носят тату, потому что для них нет запретного плода, а значит, и нет внутреннего протеста, который требует выражения.





О свободе решений

Если кто-либо из моих детей попросит сделать себе тату, отговаривать ни в коем случае не буду, ведь главная задача родителей не запрещать, а направлять. Это свобода каждого человека: красить волосы, делать пирсинг или тату. Главное, чтобы это было осознанно, профессионально и не принесло проблем в будущем. Расстроюсь, конечно, если татуировка будет сделана без моего ведома и некачественно. Я ведь могу посоветовать хороших мастеров.





О совместимости ролей

Я считаю, что моя внешность никак не связана с тем, кем я являюсь в обычной жизни — директор своей студии, мама. Просто татуировки… Это мое, как мое здоровье, мои волосы, зубы! Моя внешность не принадлежит ни обществу, ни детям — никому. Поэтому, если мне в этом комфортно, будет хорошо и моим близким. А на характер и поведение мои татуировки никаким образом не влияют.

Юлия Константинова, в декретном отпуске, сын Даниэль, 2 года

О значении тату

У меня три больших тату. Как раз первую из них я сделала в честь рождения сына. На ней изображены часы, которые показывают время его рождения, и осенние листья, символизирующие сентябрь. Рождение сына — очень значимое событие в моей жизни, которое мне хотелось бы запечатлеть на себе. Для меня тату не просто картинка, а смысл. Мода ведь уходит, а смысл остается со мной.





О реакции окружающих

Я люблю выделяться из толпы. Приятно, когда на тебя обращают внимание. Конечно, внимание это бывает разным… Бабушки на лавочке спрашивают, «зачем я себе ручку испортила». (Смеется.)

Считаю, что мои татуировки никак не умаляют тех качеств мамы, которые мне присущи. С татуировками я остаюсь той же мамой Даниэля: нежной, доброй, родной.





Как воспринимает сын

Мой сын привык, что его с рождения окружают люди с татуировками. У меня ведь муж мастер тату. Поэтому для Даниэля это в порядке вещей, и он не спрашивает, что за рисунки на моем теле.

Надеюсь, он не придет однажды домой с татуировкой на плече. Мы ничего против тату не имеем. Но пусть лучше Даниэль нам скажет, что хочет себе сделать татуировку. Мы вместе выберем мастера. Может, это будет его папа. Если же все-таки он тайком сделает тату, ругать ни в коем случае не будем. Мы не повышаем голос на ребенка, уж тем более не наказываем физически, только объясняем, что хорошо, а что плохо.





О людях с тату в будущем

Думаю, что вряд ли настанет время, когда люди с татуировками перестанут вызывать обсуждения. Татуировка для человека — это нечто индивидуальное. Даже просто эскизы на каждом человеке смотрятся по-разному. Я думаю, что конкретный стиль может стать устаревшим, но то, что татуировка всегда будет выделяющим из толпы элементом, — безусловно.

Александра Шкалова, в декретном отпуске, сын Марк, 9 месяцев

Мама с татуировками

Первое тату я сделала себе, еще когда была подростком. Тогда это было просто модно, и я не думала, как мои татуировки будут смотреться в будущем. Когда родился Марк, ничего не изменилось. Татуировки не мешают мне быть хорошей мамой. Совсем недавно я сделала очередную тату. Рождение сына меня никак не останавливает от новых картин на теле.





О круге общения

Я понимаю, что выделяюсь среди других мам. Поэтому в моем круге общения только те люди, для которых татуировка — обычное дело и которых не интересует, что я буду делать с ними в старости. Сразу понимаю, что не подружусь с людьми, которые задают вопросы, зачем я это сделала или что моя татуировка значит. Для меня этот человек застрял в прошлом веке.

Как Марк реагирует на татуировки

Марка очень привлекают цветные картинки на мне. Татуировки ему интересны, ведь они большие, яркие. Они его забавляют. Когда он вырастет и захочет сделать себе тату, то мы не будем против. Может, татуировку ему сделает его папа. Главное, чтобы это было осознанно, а не просто «я сегодня так захотел» или «это модно». Он должен понимать, что он делает.





Как воспринимает общество

Тату существуют уже давно, просто они меняют свою форму. Раньше было принято вкладывать в них смысл, теперь же чаще всего у татуировок эстетическое предназначение. Возможно, в будущем появятся новые стили. Тату станут более привычными, а люди с ними — казаться особенными. В октябре мы были в Бергене, в Норвегии. Встретили там пару бабушек с «рукавами». Воспитатель в детском саду с бородой и весь в татуировках? И что? Для них это норма.

Это у нас воспринимается как нечто сверхъестественное. Когда я была беременна, одна из гинекологов меня спросила, «что ж за мать из меня получится и что я смогу дать своему сыну». Работают стереотипы: если у тебя «наколка», как некоторые выражаются, значит, ты сидел, а бабочка на пояснице — признак девушки легкого поведения. Но к реальности все это не имеет никакого отношения.



