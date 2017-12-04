10 молодых белорусских режиссеров, за которыми нужно следить прямо сейчас

Если вы все еще подвержены стереотипу о том, что белорусское кино — только про войну да партизан, позволим себе вмешаться. AFISHA.TUT.BY и фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm рассказывает о десяти независимых белорусских режиссерах, благоfдаря которым мы не теряем веру в наше современное кино.

Важное уточнение: список носит субъективный характер и не прикидывается истиной в последней инстанции. Мы включили в него молодых режиссеров, которые заявили о себе ярким дебютом/дебютами, и теперь мы возлагаем на них наши сугубо субъективные надежды.

Юлия Шатун

Чем известна: первый режиссер современной Беларуси, попавший в конкурс «Молодость на марше» ММКФ «Лiстапад». Что смотреть: фильм «Завтра».

Юлию Шатун можно смело назвать открытием года белорусского кино. Ее фильм «Завтра» попал в конкурс дебютных работ «Молодость на марше» Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Если вы еще не испытываете гордости, поясним: это первая белорусская работа, которая на равных соревновалась с лучшими дебютами со всего мира. В числе ее соперников были нашумевшие фильмы минувшего Каннского кинофестиваля, участники программ Локарно и Карловых Вар.



Кадр из фильма «Завтра», 2017

Шатун снимает фильм о современных белорусах. Кажется, что может быть проще? Но вспомните, когда в последний раз на большом экране вы видели актуальный фильм о нашей стране. «Завтра» — история про белорусскую провинциальную интеллигенцию, которая накладывается шире — на любого из нас. Герои узнаваемы и близки, локации съемок читаются, ощущение обреченности, «памяркоунасцi», но при этом трогательной человеческой теплоты передается на межкадровом и межчеловеческом уровне. Фильм Юлии показывали в рамках «Лiстапада» и фестиваля velcom Smartfilm , и каждый раз кино находило отклик у зрителей, а кого-то трогало даже до слез.

Лучше узнать Юлию Шатун вы можете, прочитав наше с ней недавнее интервью .



Никита Лаврецкий

Чем известен: узнаваемым почерком, лучшими публичными Q&A со зрителями, фильмом «Белорусский психопат» и участием в международных кинофестивалях. Что смотреть: «Белорусский психопат», «Любовь и партнерство», сериал «Синемагия».

Еще одно открытие кинофестиваля «Лiстапад». Лаврецкий, к слову, выиграл два года назад национальный конкурс, став лучшим белорусским режиссером игрового кино. Никита мультизадачен: он много и талантливо снимает, оригинально пишет о кино, выступает как спикер на конференциях и мастер-классах: от фестиваля velcom Smartfilm до лекций о ютьюб-журналистике. Ноги его кинематографа растут из американского и филиппинского независимого кино, мамблкоров, мокьюментари-ситкомов и остальных забав, для которых нечасто находится место в широком прокате, зато всегда — на VOD-площадках.



Кадр из фильма «Любовь и партнерство», 2016

Фильмы Лаврецкого рассказывают о том, что близко самому режиссеру: отношения, любовь, повседневность, съемки кино. Оттого все происходящее на экране искренне и близко среднестатистическому зрителю. Интересно, что чаще всего такой зритель кино Лаврецкого не принимает. На пресловутых Q&A Никиту донимают вопросами о том, почему в его фильмах ничего не происходит, зачем он это снимает и чем все на самом деле закончилось.

Подробнее с Лаврецким можно познакомиться в его интервью для AFISHA.TUT.BY.



Андрей Кутило

Чем известен: документальными фильмами, каждый из которых попадает в конкурсы как белорусских, так и международных кинофестивалей. Был в составе жюри фестиваля velcom Smartfilm. Что смотреть: «25», «Гости», «Царь горы».

Если двое предыдущих режиссеров из списка увлечены повседневностью и современностью в игровом кино, то Кутило делает актуальные вещи в документальном. Среди молодых документалистов сегодня Андрей одна из самых заметных фигур. Скажем, «25» — фильм о том, чем живет молодое поколение страны, которая 25 лет назад объявила независимость. За эти годы выросло целое — потерянное — поколение, которое и находит объектив Кутило. При этом Андрей подчеркивает, что не претендует на объективность и не проводит исследование — он делает зарисовки крупными мазками. Но портрет современного поколения 25-летних в фильме Кутило узнается на раз-два.



Кадр из фильма «25», 2016

До коллективного портрета целого поколения в «25» Кутило снимал кино про миссионера-одиночку — «Гости». Молодому документалисту удаются оба вида портретов, это тонкое кино про сегодня, про «здесь и сейчас», которое в своей метафоричности выходит за социальные и политические контексты. Пожалуй, благодаря Андрею Кутило в том числе за белорусскую документалистику можно быть спокойным.



Дарья Жук

Чем известна: уехала из Минска учиться в США, когда ей было 16 лет, но остается белорусским режиссером. На только-только минувшем кинофестивале в Таллине фильм Жук «Хрусталь» произвел фурор на зрителей и жюри. Что смотреть: «Настоящая американка», «Хрусталь».

Дарья Жук училась в Гарварде и шесть лет работала на HBO, но считает, что пока не получила признание на родине, все тщетно. Ее дебютный фильм «Настоящая американка» был в национальном конкурсе «Лiстапада», а полнометражный дебют стартовал уже с программы европейского кинофестиваля.



Кадр из фильма «Хрусталь», 2017

В своих фильмах Жук пытается нащупать белорусскую идентичность, поймать дух поколения 90-х. Ее «Хрусталь» снимался в Минске в копродукции с Россией, Германией и США и на днях был награжден специальным дипломом жюри как лучший проект на Международном кинофестивале в Таллине. Фильм рассказывает об эмиграции и рейв-культуре в 1990-х.

Дмитрий Дедок

Чем известен: количеством просмотров «Между небом и землей», творческой плодотворностью. Что смотреть: «Между небом и землей», «Неизвестный человек», «Честный взгляд».

Последний фильм Дмитрия «Честный взгляд» получился одним из самых смешных и ироничных фильмов года. История режиссера, который снимает в стиле «сыграй мне глубину», а в свободное от съемок время перебивается не самыми творческими работенками, — это не просто про современное белорусское кино. Это про творческий поиск и шире — судьбу творческого человека.



Кадр из фильма «Между небом и землей», 2016

В предыдущих работах Дедка интересовали товарищи более маргинальные — двое соседей, один из которых 20 лет сидел в тюрьме, второй лежал в психиатрической больнице ("Между небом и землей"). Или вот художник с псевдонимом А.Р.Ч., который работает в морге, а в свободное время рисует мрачные сюрреалистические картины.

Дмитрий Махомет

Чем известен: один из самых заметных молодых документалистов, окончил французскую киношколу. Фильмы регулярно участвуют в мировых кинофестивалях от Парижа до Локарно. Что смотреть: «Межа Норвилишек», «Ты сюда больше не вернешься».

Дмитрию Махомету едва за 30, он — выпускник курса Шанталь Акерман французской киношколы Ле Френуа. Западное образование в случае Махомета накладывается на белорусскую фактуру, что становится основой тонкого аутентичного кино.



Кадр из фильма «Межа Норвилишек», 2014

Например, его фильм «Межа Норвилишек» рассказывает о жизни пожилой женщины в приграничной к Литве деревне Норвилишки. Родственники привозят ее на лето «проститься» с родным деревенским домом. Перед зрителем разворачивается полуторачасовое трогательное и завораживающее своей магией кинозрелище.



Анастасия Мирошниченко

Чем известна: зрительским и фестивальным успехом фильма «Перекресток». Что смотреть: «Перекресток», «Дебют».

Позволим себе нотку сексизма: если Андрей Кутило — мужское лицо молодой белорусской документалистики, то Анастасия Мирошниченко — женское. Впрочем, это никак не умаляет ничьих достижений. Вы вряд ли задумаетесь о том, что по ту сторону камеры стоит молодая режиссер-женщина, когда будете смотреть фильм про театр в женской колонии «Дебют» или историю бездомного художника «Перекресток». С последним Мирошниченко получила приз зрительских симпатий на Варшавском международном кинофестивале, а также еще несколько фестивальных призов. А премьера картины «Дебют» прошла не где-нибудь, а на IDFA в Амстердаме (его еще называют документальными Каннами).



Кадр из фильма «Перекресток», 2014

Фильмы Мирошниченко предельно внимательны к судьбам маленьких людей. Ее кино не прикидывается модным фестивальным, оно максимально близко и понятно зрителю. Но сделано так талантливо, что лишает дара речи и жюри, и отборщиков.



Митрий Семенов-Алейников

Чем известен: автор фильма «Одной крови» и «той самой» горячей рекламы Mark Formelle, в которой полуголые мужчины шьют женское белье. Постоянный гость и член жюри фестиваля velcom Smartfilm. Что смотреть: «Одной крови».

Митрий Семенов-Алейников начинал карьеру как победитель фестиваля velcom Smartfilm. После чего снял короткометражку «Одной крови», с которой завоевал с десяток наград на фестивалях всех мастей.



Кадр из фильма «Одной крови», 2015

В этом году молодой режиссер был на слуху в том числе с провокационным рекламным проектом для Mark Formelle , который компания сделала в ответ на обвинения в сексизме. Кроме того, Семенов-Алейников снимает клипы для белорусских музыкантов, в том числе и для Макса Коржа.

Влада Сенькова

Чем известна: шумихой вокруг фильма «Граф в апельсинах». Что смотреть: «Граф в апельсинах», Paranoid Android.

По части того, как привлекать внимание к своим проектам, Влада Сенькова уже может читать целый курс лекций. Первый скандал три года назад был связан с тем, как Влада искала деньги на озвучку своего дебютного полнометражного фильма через краудфандинг и написала пламенное письмо потенциальным «дарителям». Ее эмоциональная речь потом была опубликована многими белорусскими СМИ. Кино закончили и выпустили в прокат, что сопровождалось новой порцией скандалов. Напомним, что после показа фильма в Витебске и вручения букета Владу попросили вернуть в администрацию кинотеатра деньги за цветы.



Кадр из фильма Paranoid Android, 2017

С новым короткометражным фильмом Paranoid Android Сенькова сделала шаг вперед как в творчестве, так и чисто технически. Изобразительная сторона картины не уступает среднестатистическому фестивальному хиту. Благодаря своей насмотренности, Влада умеет работать с кадром, экспозицией, чувствует своих актеров. Можно упрекать новый фильм в том, что тема беженцев все же не так близка белорусскому зрителю, как европейцу, зато на фестивале в Европе кино Сеньковой будет выглядеть органично. Чему еще нужно поучиться у Влады, так это умению и желанию пробить себе дорогу. Питчинги, гранты, фестивали и копродакшн — это все то, чему не научит Академия искусств, но что Сенькова осваивает самостоятельно. Почитайте, в конце концов, нашей с ней интервью , где девушка крайне обстоятельно рассуждает о вопросах современного кино.



Дарья Юркевич

Чем известна: училась в Академии искусств, затем во французской киношколе. Снимает реалистичное игровое кино и аскетичные документальные картины. Что смотреть: «Баба, Ваня и коза», «Пасха Христова».

Юркевич по образованию химик. Затем девушка окончила БГАИ, после чего поехала учиться в уже упомянутую французскую школу Ле Френуа. Фильмы Дарьи участвовали в международных кинофестивалях в Беларуси и Европе.



Кадр из фильма «Пасха Христова», 2015

Документалистике Юркевич характерны аскетизм и метафоричность. Лаконичное черно-белое изображение в «Пасхе Христовой», отстраненный взгляд и вместе с тем парадоксальная образность. «Баба, Ваня и коза» — уже игровая 15-минутная работа о женщине, которая живет в деревне с сыном-алкоголиком и устраивает войну соседке, которая гонит самогон. Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры, локации — реальный дом одной из героинь, Юркевич полностью отказалась от музыки, резюмировав, что это — драматургический костыль. Все это добавляет фильму реалистичности и живости, здесь под видом частной истории из глубинки показан процесс вымирания белорусской деревни вообще.

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velcom Smartfilm – это международный фестиваль мобильного кино. Приём работ продлится до 31 декабря. 8 декабря в velcom cinema пройдёт «Киноночь» с просмотром и обсуждением картин «Квадрат» и «По ту сторону надежды». Подробности на smartfilm.by.