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Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Беларуси в январе
05.12.2017 09:17 — Разное | Ежедневник
фото: allwomanday.ru
С 12 по 14 января на льду "Чижовка-Арены" пройдет суперфинал Континентального кубка по хоккею.
Как сообщает
МФК выбирала между Минском и британским Шеффилдом. На окончательное решение повлиял опыт проведения Беларусью крупных международных соревнований.
За победу в суперфинале кубка будут бороться четыре команды: "Риттен" (Италия), "Номад" (Астана), "Шеффилд" (Великобритания) и "Юность" (Минск).
Белорусская столица примет суперфинал уже в третий раз.
Отечественные команды трижды завоевывали главный трофей соревнований – в 2007, 2011 годах («Юность») и 2015 году («Неман»).
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С 12 по 14 января на льду "Чижовка-Арены" пройдет суперфинал Континентального кубка по хоккею.
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