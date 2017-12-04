ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Беларуси в январе

05.12.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Беларуси в январе

фото: allwomanday.ru

С 12 по 14 января на льду "Чижовка-Арены" пройдет суперфинал Континентального кубка по хоккею.

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее решение принял исполком Международной федерации хоккея.

МФК выбирала между Минском и британским Шеффилдом. На окончательное решение повлиял опыт проведения Беларусью крупных международных соревнований.

За победу в суперфинале кубка будут бороться четыре команды: "Риттен" (Италия), "Номад" (Астана), "Шеффилд" (Великобритания) и "Юность" (Минск).

Белорусская столица примет суперфинал уже в третий раз.

Отечественные команды трижды завоевывали главный трофей соревнований – в 2007, 2011 годах («Юность») и 2015 году («Неман»).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 по 14 января на льду "Чижовка-Арены" пройдет суперфинал Континентального кубка по хоккею.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белстат: среднестатистическая белорусская семья живет на 1026 рублей в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика