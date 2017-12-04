Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Беларуси в январе

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С 12 по 14 января на льду "Чижовка-Арены" пройдет суперфинал Континентального кубка по хоккею.

Как сообщает БЕЛТА , соответствующее решение принял исполком Международной федерации хоккея.

МФК выбирала между Минском и британским Шеффилдом. На окончательное решение повлиял опыт проведения Беларусью крупных международных соревнований.

За победу в суперфинале кубка будут бороться четыре команды: "Риттен" (Италия), "Номад" (Астана), "Шеффилд" (Великобритания) и "Юность" (Минск).

Белорусская столица примет суперфинал уже в третий раз.

Отечественные команды трижды завоевывали главный трофей соревнований – в 2007, 2011 годах («Юность») и 2015 году («Неман»).