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Белстат: среднестатистическая белорусская семья живет на 1026 рублей в месяц

05.12.2017 09:09 — Разное | Ежедневник  
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Белстат: среднестатистическая белорусская семья живет на 1026 рублей в месяц

фото: blogrider.ru

В городах и поселках городского типа средний доход семьи составил 1096,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 843,4 рубля в месяц.

Таковы данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в январе – сентябре 2017 г., сообщает статистическое ведомство.

Денежные расходы одного домашнего хозяйства составили 965,2 рубля в месяц, из которых 738,5 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы.

Почти половину этой суммы (41,3%) семьи тратят на питание. Еще 31% уходит на покупку непродовольственных товаров, 24,7% - на оплату услуг. 

 
 
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В городах и поселках городского типа средний доход семьи составил 1096,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 843,4 рубля в месяц.

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