СМИ: Керимов вывез во Францию в чемоданах полмиллиарда долларов

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Главной целью миллиардера были вовсе не роскошные виллы на Лазурном берегу, а попытка отмыть деньги, полученные незаконным путем, считает следствие.

Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, ввез во Францию 500-750 млн евро. Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре, передает Forbes со ссылкой на 20 minutes.

«В страну было ввезено от 500 до 750 млн евро», — сообщил он, пояснив, что деньги ввозились нелегально. По словам представителя власти, Керимов пытался «отмыть» их за счет приобретения вилл на номинальных владельцев и по заниженной стоимости.

«На протяжении расследования мы видели, как на виллы то и дело приходили и уходили люди. И они проносили не наркотики, а деньги», — добавил Претре. Он подчеркнул, что власти убеждены, что целью этих действий было отмывание денег, полученных незаконным путем.

«Он забыл задекларировать миллионы евро, когда въезжал во Францию. Это были не только наличные. Это были также переводы», — добавил представитель власти. Средства ввозились во Францию в чемоданах, указывает издание.

Теперь прокуратура сможет доказать, что виллы приобретались за формальные суммы, «которые смехотворно малы по сравнению с реальными объемами транзакций», продолжает 20 minutes. Например, одна из вилл была официально приобретена за 37 млн евро, хотя ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за 150 млн евро. К этой цене добавились десятки миллионов евро наличными и комиссионные, до 5 млн евро.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы ночью 20 ноября, через несколько дней его выпустили под залог в 5 млн евро. Однако прокуратура тогда заявила, что обжалует это решение. Рассмотрение апелляции состоится завтра, 5 декабря. Расследование было начато в 2014 году, подозреваемыми, помимо российского миллиардера, проходят около 10 человек.