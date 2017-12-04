Без малого 5,5 лет понадобилось Lamborghini для того, чтобы концептуальный Urus превратился в серийную модель, которую итальянцы рассекретили накануне.





Как и ожидалось, от концепта серийной машине достались общие дизайнерские решения и пропорции с купеобразным профилем и ниспадающей крышей. Конечно, о наследнике снятого с производства в 1993 году внедорожника LM002 с рамной конструкцией говорить не приходится — Urus это типичный «паркетник». Платформа с несущим кузовом тут та же, что и у нового Audi Q7 и родственной Bentley Bentayga, а под капотом скрывается четырехлитровая V-образная «восьмерка» с двумя турбонагнетателями, развивающая 650 лошадиных сил и 850 Н·м крутящего момента. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод с межосевым дифференциалом Torsen.





Сами разработчики называют свое детище Super SUV, намекая на то, что Urus является самым динамичным кроссовером в мире. При массе 2154 кг автомобиль, длина которого достигает 5,11 м (ширина под 2 м), способен разменивать первую «сотню» за 3,6 секунды, заявленная максимальная скорость — 305 км/ч. А еще разработчики говорят о самых «крупных тормозах» в мире для серийных автомобилей — диаметр передних дисков с 10-поршневыми суппортами равен 440 мм, а задних с 6-поршневыми 370 мм, причем уже в «базе» они карбон-керамические.





От обновленной «двухдверки» Aventador S новому кроссоверу достался подруливающий механизм в задней подвеске, поворачивающий колеса в пределах трех градусов, добавляя стабильности на ходу. Адаптивная пневомоподвеска на Urus позволяет изменять дорожный просвет в пределах от 158 мм до 248 мм.





В салоне — «баранка» с приплюснутым ободом, цифровая комбинация приборов, знакомая по спорткарам марки кнопка запуска двигателя под красной крышкой, рядом с которой расположился селектор выбора режимов работы ездовой электроники. Всего их шесть — это Strada («Дорожный»), Sport, Corsa («Гоночный»), Neve («Снег»), Sabbia («Песок») и Terra («Внедорожный»), причем два последних идут в связке с пакетом Off-Road с дополнительной защитой днища и увеличенными углами въезда и съезда. По меркам Lamborghini объем багажника у Urus просто фантастический — 616 л и 1596 л со сложенными сиденьями второго ряда.





Выпускаться Urus будет в Италии, на площадке в Сант-Агата-Болоньезе, где планируется собирать до 3500 кроссоверов в год. Продажи стартуют весной 2018 года. К слову, уже известна начальная стоимость для российского рынка — это 15 200 000 российских рублей (около 260 000 долларов в пересчете).