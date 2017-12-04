Вероятно, многих раздражает диссонанс между существующими технологиями. Например, чтобы связаться с орбитальной станцией, провода не нужны, а чтобы сделать включатель для простейшей люстры, нужно и стены штробить, и десятки метров кабеля в них заложить. Сегодня мы рассмотрим беспроводную систему управления освещением. Это совсем, как выяснилось, не космические технологии.

Беспроводной выключатель управляет источниками света по беспроводным типам связи: Bluetooth, радиосвязь и т.п.



Беспроводной выключатель и силовой блок

Для систем управления освещением проводка нужна — необходимо подать питание, например 220 Вольт, на нагрузку (светильник), с подключенным к ней дополнительным миниатюрным модулем.

Подача питания на освещение осуществляется простым параллельным подключением светильника или ряда светильников к одной или нескольким магистральным линиям, которые в свою очередь подключены через автоматические выключатели к щитку освещения.

Проще говоря, беспроводные выключатели — это пульт дистанционного управления, передающий сигнал на приемник, подключенный к светильнику.



Фото: www.ixbt.com

Существуют несколько типов беспроводных выключателей: повторяющие форму обычных с клавишами, сенсорные, и оптические (срабатывающие от ИК — лучей).

Всем типам выключателей необходимо электропитание. 220 В от сети, или от батареек.

В первом случае выключатели устанавливаются в существующие или специально подготовленные для них подрозетники, с подведенными проводами (достаточно двужильного провода). Может пригодиться, когда есть обычный одноклавишный выключатель, а надо сделать двухклавишный при невозможности подвести к нему дополнительный третий провод.

Выключатели с батарейками можно устанавливать где душе угодно, не подводя к ним провода высокого напряжения, хоть на стеклянной перегородке, на двухсторонний скотч.

Беспроводная технология удобна для воплощения дизайнерских проектов или в том случае, когда существующий обычный выключатель необходимо перенести в другое место или если одной и той же лампочкой нужно управлять с двух и более мест (вместо проходного или перекрестного выключателя) не вскрывая стены.

Это еще одно преимущество беспроводной электрики — отсутствие привязки выключателя к конкретному светильнику. Тем самым мы можем группировать освещение в абсолютно любых комбинациях.





Некоторые известные производители уже давно выпускают беспроводные устройства. Есть готовые комплекты и белорусского производства. Как следует из описания на сайте производителя, комплект представляет собой различные виды силовых блоков (приемников) и несколько модификаций радиопультов (передатчиков).





Силовой блок — это устройство, которое подключается к нагрузке (например, к светильнику) и управляет им, получая по радиоканалу команды от пульта.

Радиопульт позволяет дистанционно управлять силовыми блоками и внешне напоминает обычный выключатель, который может быть размещен в любом удобном месте без необходимости прокладки проводов. Радиопульты питаются от батарейки, срок службы которой составляет не менее 1 года.

Большинство моделей силовых блоков позволяет не только дистанционно включать/ выключать свет, но и регулировать его яркость.

Для самостоятельного подключения системы есть готовый набор, состоящий из силового блока дистанционного управления и радиопульта, уже настроенных для работы друг с другом.

Стоимость минимального набора, состоящего из пульта-радиопередатчика и светодиодного контроллера (предназначен для управления RGB светодиодной лентой на 12 В) — от 122 рублей. Более продвинутый набор позволяет за сравнительно небольшие деньги создать «Умный дом».

В его возможности входит независимое управление 6 группами нагрузки максимальной мощностью до 300 Вт с 3 радиопультов, через смартфон или планшет и с датчика движения, контроль параметров микроклимата (температуры и влажности), автоматическое управление вентиляцией и нагревателями, сценарное управление, автоматическое управление по недельным таймерам.