Прогресс начинается с мечты: когда университеты станут песочницей идей

Мой приятель этим летом удачно инвестировал деньги в покупку оборудования для майнинга биткоинов, и теперь, после резкого скачка криптовалюты, может похвастаться полученной буквально из воздуха прибылью. Тогда мы дружно смеялись над его задумкой, а теперь подумалось: вот она, старость. Всю свою сознательную жизнь я искренне верил в прогресс. Радостно воспринимал каждую свежую идею, верил в то, что каждая из них может выстрелить и изменить нашу жизнь до неузнаваемости, как это в свое время сделали печатный станок, автомобиль и интернет.



© REUTERS/ Brendan McDermid Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу

И вот впервые столкнулся с таким новшеством, глядя на которое сказал: "Это пузырь. Через месяц он лопнет, и про него все забудут". И, к счастью, ошибся.

Что такое прогресс

В стране на высшем уровне много внимания уделяется инновациям. Правительство регулярно обсуждает превращение Беларуси в IТ-державу, требует сделать прогрессивные идеи локомотивом развития экономики. Но, мне кажется, большинство жителей страны не до конца понимают, чем же на самом деле являются эти самые инновации. В глазах большинства это нечто новое, что есть на западе и приносит деньги.

При этом постоянно забывается, что любое нововведение — это еще и трансформация общества, отход от привычного уклада жизни, а самые прорывные изобретения могут вообще перевернуть с ног на голову ценностные и жизненные ориентиры. Прогресс начинается с мечты, непринятия действующих порядков и бунта против устоев. Во все времена университеты считались гнездом вольнодумства и протеста против образа жизни предков. Именно поэтому мне очень обидно смотреть на то, как сейчас учебные заведения превращаются в самых яростных проводников устаревших, глупых, а порой и просто вредных практик и принципов, ставших следствием того, что наше образование давно превратилось в один непрерывный эксперимент над учащимися.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: сможет ли биткоин со временем вытеснить национальную валюту

И что самое странное, многие студенты это поддерживают и пытаются по возможности вписаться в систему. Защищают откровенно непроработанные реформы, больно бьющие по всем участникам учебного процесса, стоят на страже устаревших программ и методик и находят оправдания самоуправству преподавателей и администрации.

Вспоминая студентов, приходивших ко мне на занятия, иногда думаю, что многие из них окончили школу уже состарившимися. Вместо желания менять мир я вижу в них тягу к приспособлению. Порой не могу понять, я общаюсь с двадцатилетними молодыми людьми, в которых еще до конца не догорел заряд юношеского максимализма, или с ветеранами госслужбы, живыми воплощениями всего кошмара отечественной бюрократии.

Игра в непослушание

Естественно, так ведут себя не все. Во время моей учебы на каждой ступени находились те, кто находил в себе силы бороться против системы. Эта борьба никогда не имела реального эффекта, со стороны выглядела глупо и не преследовала конкретные цели, кроме протеста как такового, но все же была. В школе прийти одетым не по форме считалось проявлением доблести. В университете на парах физкультуры одногруппники прятались в лесу от проводившего занятие преподавателя. На военной кафедре устраивали состязания, кто дольше сможет не стричься, обходя запрет на хоть сколько-нибудь длинные волосы.



© Sputnik / Виктор Толочко Блокчейн и криптовалюты: будущее для Беларуси

И что характерно, именно эти люди теперь добились наибольших успехов в жизни. Кто-то успешно инвестирует в биткоины и срывает куш, кто-то представляет свой проект руководителю крупной международной компании и получает карт-бланш на его разработку, кто-то проявляет инициативу в научной среде и участвует в организации международных образовательных мероприятий.

А вот если студент употребляет фразы вида "инициатива наказуема" или "не хочешь проблем — не высовывайся", то инновационных идей от него уже не дождаться. Наивно полагать, что люди, ставшие первыми учениками в искусстве ходить строем, внезапно примутся генерировать и воплощать в жизнь смелые идеи. Даже совершив открытие, они не знают, что с ним делать: несмотря на то, что у нашей страны очень высокие показатели по количеству патентов на душу населения, с точки зрения обывателя они остаются незамеченными и не способствуют процветанию.

Как не зайти в тупик

Подтверждением того, что инновации не получится построить из-под палки, может служить история экономического развития Японии и США в конце прошлого века. К началу 90-х годов казалось, что японцы, всегда славившиеся своими суровыми порядками, заняли доминирующие позиции в большинстве стратегически важных отраслей, под их контролем находился практически весь рынок потребительской электроники, ходили шутки, что в отместку за атомные бомбардировки японцы разрушили Детройт — центр американской автомобильной промышленности. Но в итоге победили свобода и инициатива: за последние тридцать лет произошел бурный рост американских софтверных гигантов, которые по своей капитализации давно переплюнули даже крупнейших автопроизводителей. Япония же, в свою очередь, увязла в демографическом кризисе, дефляции, низких темпах роста и гигантских долгах.

"Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма", — восклицал персонаж известного фильма. На мой взгляд, эта фраза идеально подходит в качестве ответа на вопрос, почему у нас в стране плохо обстоят дела с инновациями. И, как мне кажется, если мы хотим переломить ситуацию, то стоит задуматься о том, как превратить университеты из практически режимных учреждений в песочницы, где студенты могли бы немного поиграть в непослушание и потренироваться проявлять инициативу.