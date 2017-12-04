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Hansa представила недорогие компактные ретро-холодильники

05.12.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Компания Hansa представила новую серию цветных ретро-холодильников в компактном дизайне. Об этом сообщает chudo.tech.


Модели доступны в семи цветах: черный, слоновая кость, бирюзовый, желтый, розовый, красный и красный винный. Холодильники получились достаточно компактными (86×55×61.5) и комплектуются полками из закаленного стекла. Класс энергопотребления — А++, присутствует мягкое LED-освещение.

Производитель также выделяет функцию сохранения свежести продуктов даже при отключении питания на 11 часов. В России новинки можно приобрести по цене от 19 900 российских рублей (340 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные холодильники:

 
 
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Производитель выделяет функцию сохранения свежести продуктов даже при отключении питания на 11 часов.

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