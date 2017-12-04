Байи — приморский город в Италии, на берегу Неаполитанского залива. Во времена расцвета Римской империи он сделался любимым местопребыванием древнеримской аристократии. Марий, Помпей, Юлий Цезарь и другие видные деятели той эпохи имели здесь роскошные виллы. Байи считался центром роскоши и распущенности. Сенека называл его убежищем порока. Однако примерно 1700 лет назад город вследствие вулканической активности почти полностью скрылся под водой. И прекрасно сохранился до сих пор.

Фотограф Антонио Бусиелло, живущий в Неаполе, показал , что дороги, стены дорогих вилл, мозаики и даже статуи под водой пережили разрушительные моменты времени.



























