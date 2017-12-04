|
Фотограф показал затопленный "город греха"
Байи — приморский город в Италии, на берегу Неаполитанского залива. Во времена расцвета Римской империи он сделался любимым местопребыванием древнеримской аристократии. Марий, Помпей, Юлий Цезарь и другие видные деятели той эпохи имели здесь роскошные виллы. Байи считался центром роскоши и распущенности. Сенека называл его убежищем порока. Однако примерно 1700 лет назад город вследствие вулканической активности почти полностью скрылся под водой. И прекрасно сохранился до сих пор.
Фотограф Антонио Бусиелло, живущий в Неаполе,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во времена расцвета Римской империи он был любимым местом древнеримской аристократии.
|
Архив (Разное)
Комментарии