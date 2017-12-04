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«Радио Свобода» и «Голос Америки» вошли в перечень СМИ-иноагентов в России

05.12.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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«Радио Свобода» и «Голос Америки» вошли в перечень СМИ-иноагентов в России

фото: capost.media

Журналистам этих СМИ будет запрещен доступ в Госдуму.

Министерство юстиции России опубликовало список СМИ-иноагентов. В перечень вошли «Голос Америки», «Радио Свобода», Телеканал Настоящее Время, «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», передает "Коммерсантъ".

15 ноября Госдума приняла закон, позволяющий признавать любую иностранную структуру, распространяющую информацию, независимо от ее организационно-правовой формы, СМИ-иноагентом. Норма появилась в качестве ответа на аналогичные действия США в отношении российских телеканала RT и информагентства Sputnik.

Ожидается, что на этой неделе Госдума примет меры, которые закроют в Думу доступ «всех журналистов, которые представляют СМИ США». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, журналистам девяти СМИ, включенным сегодня в список иноагентов, запретят проход в Совет федерации. Сответствующее решение будет принято 15 декабря, добавил собеседник агентства.

 
 
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Журналистам этих СМИ будет запрещен доступ в Госдуму.

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