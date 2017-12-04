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Белорусы и украинцы скупают жилье в литовских селах ради доступа в ЕС

05.12.2017 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы и украинцы скупают жилье в литовских селах ради доступа в ЕС

фото: picworld.ru

Главы удаленных староств не знают, что им делать с иностранцами, которые покупают в селах дешевое жилье ради получения вида на жительство в Литве.

Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, сообщает Delfi со ссылкой на  "Новости" TV3.

Приобретенное ими имущество разваливается, накапливаются долги. Найти владельцев этих квартир практически невозможно. Одна из полюбившихся белорусам деревень - Кубилинай. В нем есть три восьмиквартирных дома. На само деле жители есть лишь в нескольких квартирах. Жительница одного из домов Милда рассказала, что на самом деле происходит в деревне: "Первый дом пустой. Во втором живет один человек, в третьем - две жилые квартиры". Женщина сказала, что несмотря на то, что дома пустуют, у каждой квартиры есть хозяин. Две квартиры принадлежат местному фермеру, другие - иностранцам. "Иностранцы приезжали один раз, фотографировали квартиры, больше мы их не видели", – сказала Милда.

Сельские жители сказали, что белорусы и украинцы купили квартиры, не глядя. Местным они сказали, что в квартирах может жить, кто хочет, главное, чтобы платили за электричество. Стоимость одной такой квартиры 250 евро. Такие запущенные квартиры раскуплены во многих селах. К примеру, в Йонишкеляй есть несколько улиц с такими квартирами. "Пять лет назад квартиру купила гражданка Украины. Ей нужна была виза. Больше мы ее не видели. Что ей делать в этом захолустье", – сказал житель Йонишкеляй Хенрикас.
 

 
 
Ссылка на источник 64
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Главы удаленных староств не знают, что им делать с иностранцами, которые покупают в селах дешевое жилье ради получения вида на жительство в Литве.

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