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Бывшему хозяину Черкизовского рынка предъявили обвинение в убийстве
05.12.2017 10:00 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ.
Бизнесмена также обвиняют в незаконном обороте оружия, передает
По версии следствия, Исмаилов выступил организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в прошлом году.
План он разработал вместе с братьями Рафиком и Вагифом. Исполнителем преступления стал Мехман Керимов. В мае 2016 года на Новорижском шоссе Керимов, который находился в автомобиле, выстрелил из пистолета в двоих бизнесменов. Они скончались от полученных травм.
Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, ему помогли скрыться и спрятать орудие убийства.
Сейчас Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. Тельман и Вагиф Исмаиловы заочно арестованы.
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Бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве, сообщила официальный представитель Следственного...
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