Бывшему хозяину Черкизовского рынка предъявили обвинение в убийстве

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Бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ.

Бизнесмена также обвиняют в незаконном обороте оружия, передает РИА Новости .

По версии следствия, Исмаилов выступил организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в прошлом году.

План он разработал вместе с братьями Рафиком и Вагифом. Исполнителем преступления стал Мехман Керимов. В мае 2016 года на Новорижском шоссе Керимов, который находился в автомобиле, выстрелил из пистолета в двоих бизнесменов. Они скончались от полученных травм.

Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, ему помогли скрыться и спрятать орудие убийства.

Сейчас Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. Тельман и Вагиф Исмаиловы заочно арестованы.