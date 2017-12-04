«Очень люблю баню, но с годами здоровье ухудшилось. Скажите, есть ли польза от бани для пожилых людей и когда это вредно?» — поинтересовалась Лилия Ивановна из Полоцкого района. На ее вопрос ответила профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО, доктор медицинских наук Ольга Пересада.



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На Руси всегда считалось, что баня дарит здоровье и укрепляет дух. Кроме русской, существуют финская, римская, турецкая, японская и другие виды бань и саун. Преимуществом же русской являются высокая температура и влажный пар: чем больше температура, тем больше потеешь и тем больше из организма выходит вредных веществ и солей. Это метод снятия стресса, расслабления. Для лучшего эффекта используют эфирные масла, целебные травяные настои, которые ароматизируют и дезинфицируют влажный воздух в парилке. А дубовыми или березовыми вениками делают массаж, улучшающий кровообращение, тонизирующий и очищающий кожу.

Находиться в банном помещении рекомендуют только 10 — 15 минут. За одну процедуру достаточно два-три раза зайти в парилку. Ведь здесь вся соль — в быстрой смене температур, их контрасте.

Кому полезна баня?

Очень полезны посещения бани при заболеваниях дыхательных путей. Увеличивая частоту дыхания, горячий воздух очищает слизистые оболочки от скопившейся на них пыли и микробов, оказывает подсушивающее действие. Парилка также на благо иммунной системе. Для тех, кто мечтает похудеть, есть «ленивый» способ привести фигуру в порядок — сходить в баню. Глубокое прогревание положительно сказывается и на состоянии опорно-двигательного аппарата. У больных остеохондрозом и миалгиями повышается эластичность хрящевых тканей, что проявляется увеличением подвижности суставов и позвоночника. Усиление кровотока в мышцах способствует устранению воспалительных процессов, ослаблению болевого синдрома и ликвидации застойных явлений. Пар в бане также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, стимулируя работу сердечной мышцы. Что особенно ценно, в организме увеличивается число функционирующих капилляров, благодаря чему нужные вещества поступают даже в самые отдаленные уголки тела.

Кому нельзя ходить в баню?

Однако есть и противопоказания к банным процедурам. Например, при гипертонии, туберкулезе, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, диабете, атеросклерозе, мочекаменной болезни, опухолях, бронхиальной астме, нервных расстройствах, варикозе и при обострении всех хронических заболеваний. Не рекомендуют походы в парилку после инфаркта и инсульта. И уж категорически нельзя это делать беременным женщинам. В детском возрасте тоже нежелательно. Ребенок постарше может находиться в парилке не более 3 — 5 минут. Возраст свыше 75 лет — тоже противопоказание. Большая опасность, связанная с воздействием повышенных температур на организм, — это активизация перерождения клеток в злокачественные при наличии предраковых заболеваний, о которых можно и не догадываться, а также при наследственно обусловленном риске онкопатологии. Поскольку уже после 40 лет угроза новообразований значительно возрастает, разменяв пятый десяток, тоже не следует увлекаться горячим паром или сауной. Горячий пар, кстати, оказывает негативное воздействие и на мужскую репродуктивную систему: ухудшается качество спермы и снижается способность к зачатию. По этой причине мужчинам, которые проходят лечение от бесплодия или планируют скорое отцовство, медики советуют на время забыть о банных процедурах.

Как ходить в баню?

Но если у человека нет противопоказаний, ему можно посещать баню один-два раза в неделю. Чаще не стоит: организм привыкает к нагрузке и перестает на нее реагировать. Перед походом в сауну не надо сильно наедаться. А вот жажду утолите — минеральной водой без газа, зеленым чаем, морсом. Крепкие алкогольные напитки категорически противопоказаны и до, и во время процедуры, потому что повышенная температура воздуха усиливает нагрузку на сердце и сосуды. Перед заходом в сауну или парилку следует принять теплый душ и вытереть тело насухо, чтобы улучшить потоотделение. Для здорового организма русская баня сравнима с часовой тренировкой на велотренажере или пробежкой.

Вообще, каждый должен разумно соизмерять свои возможности и не равняться на других. Тонкая грань между пользой и вредом зависит именно от времени процедуры: многие, увы, засиживаются в парной на полчаса и ставят никому не нужные «рекорды». Также важно соблюдать цикличность: подготовка, температурное воздействие, охлаждение и отдых. В пожилом возрасте не стоит сочетать баню с плаванием, силовыми упражнениями. Если наутро вы не ощущаете себя отдохнувшим и бодрым — с парилкой лучше завязать.