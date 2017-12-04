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В Лепельском районе бесправник на Dodge снес столб: парень в реанимации
В Лепельском районе при столкновении автомобиля со столбом серьезные травмы получил водитель. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 4 декабря, в 16.35. По предварительной информации, 23-летний водитель Dodge Caravan ехал по трассе Лепель — Краснолуки — Холопеничи. На 7-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в световую опору линии электропередачи.
В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента
По факту аварии проводится проверка. В ГАИ отметили, что водитель не имел права управления транспортными средствами.
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В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента парня доставали спасатели.
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