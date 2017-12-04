В Лепельском районе бесправник на Dodge снес столб: парень в реанимации

В Лепельском районе при столкновении автомобиля со столбом серьезные травмы получил водитель. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.





Авария произошла 4 декабря, в 16.35. По предварительной информации, 23-летний водитель Dodge Caravan ехал по трассе Лепель — Краснолуки — Холопеничи. На 7-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в световую опору линии электропередачи.





В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента парня доставали спасатели . С тяжелыми травмами в бессознательном состоянии его госпитализировали.





По факту аварии проводится проверка. В ГАИ отметили, что водитель не имел права управления транспортными средствами.