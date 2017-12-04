ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепельском районе бесправник на Dodge снес столб: парень в реанимации

05.12.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лепельском районе при столкновении автомобиля со столбом серьезные травмы получил водитель. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Авария произошла 4 декабря, в 16.35. По предварительной информации, 23-летний водитель Dodge Caravan ехал по трассе Лепель — Краснолуки — Холопеничи. На 7-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в световую опору линии электропередачи.


В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента парня доставали спасатели. С тяжелыми травмами в бессознательном состоянии его госпитализировали.


По факту аварии проводится проверка. В ГАИ отметили, что водитель не имел права управления транспортными средствами.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента парня доставали спасатели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В парке-музее интерактивной истории "Сула" стартует новая экскурсионная колядная программа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика