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В парке-музее интерактивной истории "Сула" стартует новая экскурсионная колядная программа

05.12.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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За праздничным настроением в этом году можно отправиться в Парк-музей интерактивной истории «Сула». Здесь проведут новую экскурсионную колядную программу — «Таямнічая Сула: шляхам пана Снежня». Кроме того, как сообщили организаторы, 24 декабря гости парка смогут попасть на «Рождественский сочельник» в атмосферу старины и очарования возрожденной шляхетской усадьбы.


Этой зимой «Парк-музей интерактивной истории Сула» приготовил множество сюрпризов, приключений и подарков. Главный из них — это новая экскурсионная колядная программа. «Таямнічая Сула: шляхам пана Снежня» — возможность не только полюбоваться зимними пейзажами, но и стать главным героем захватывающей детективной истории, разворачивающейся в декорациях шляхетского маентка. Гости программы примут участие в необычных ремесленных мастер-классах, познакомятся с белорусской батлейкой и увидят традиционный колядный спектакль. Юных гостей парка в конце всех приключений встретят угощениями и сладкими подарками, а взрослые смогут отметить благополучное разрешение всех бед пана Снежня рюмочкой.

Путешествие начнется с ремесленных мастерских. Но это будет не традиционное посещение кузницы и гончарни с рассказом экскурсовода и демонстрацией изготовления какой-либо изделия, а настоящий крафтинг, где гости своими руками, при помощи мастера, изготовят не просто сувенир, а предмет, напрямую задействованный в детективном сюжете.











В ходе колядной программы участники преодолеют множество квестов, чтобы достичь заветной цели. Одним из самых страшных испытаний станет встреча с Ведьмой, поселившейся в Парке. А чтобы злые чары не коснулись гостей, им придется выполнить обережный обряд, дошедший до наших дней из глубины столетий. Живой огонь, таинственный магические слова, хороводы, — участников программы ждет все то, чем были пронизаны столетия славянской дохристианской истории.

Заключительным аккордом колядных приключений гостей парка станет залп из пушки. А после сладкого угощения и вручения подарков каждый желающий сможет прокатиться на санях по снегу.


В Новый год, время волшебства и сюрпризов, перед своими гостями двери распахнет «Королевская Ассамблея», зала шляхетской славы. Гостей ждет новое праздничное шоу — гимнастка под куполом, выступление уникальных по своей самобытности коллективов «Aratseya», «Шотландская пехота» и другое.

Но это еще не все. 24 декабря гости Парка-музея интерактивной истории «Сула» смогут провести «Рождественский сочельник» в атмосфере старины и очарования возрожденной шляхетской усадьбы. Живая старинная музыка и танцы, исторические забавы и конкурсы будут окрашены духом белорусской шляхетности и аристократизма XVII-XVIII столетий.


Так что если вы все еще считаете, что декабрь — это только холод, метели и однообразие серого города, приезжайте за праздничным настроением в Парк-музей интерактивной истории «Сула».

Дополнительная информация по телефонам: +375 (44) 544−54−51; +375 (33) 644−54−51

 
 
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За праздничным настроением в этом году можно отправиться в Парк-музей интерактивной истории "Сула".

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