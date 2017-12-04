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В парке-музее интерактивной истории "Сула" стартует новая экскурсионная колядная программа
За праздничным настроением в этом году можно отправиться в Парк-музей интерактивной истории «Сула». Здесь проведут новую экскурсионную колядную программу — «
Этой зимой «Парк-музей интерактивной истории Сула» приготовил множество сюрпризов, приключений и подарков. Главный из них — это новая экскурсионная колядная программа. «Таямнічая Сула: шляхам пана Снежня» — возможность не только полюбоваться зимними пейзажами, но и стать главным героем захватывающей детективной истории, разворачивающейся в декорациях шляхетского маентка. Гости программы примут участие в необычных ремесленных мастер-классах, познакомятся с белорусской батлейкой и увидят традиционный колядный спектакль. Юных гостей парка в конце всех приключений встретят угощениями и сладкими подарками, а взрослые смогут отметить благополучное разрешение всех бед пана Снежня рюмочкой.
Путешествие начнется с ремесленных мастерских. Но это будет не традиционное посещение кузницы и гончарни с рассказом экскурсовода и демонстрацией изготовления какой-либо изделия, а настоящий крафтинг, где гости своими руками, при помощи мастера, изготовят не просто сувенир, а предмет, напрямую задействованный в детективном сюжете.
В ходе колядной программы участники преодолеют множество квестов, чтобы достичь заветной цели. Одним из самых страшных испытаний станет встреча с Ведьмой, поселившейся в Парке. А чтобы злые чары не коснулись гостей, им придется выполнить обережный обряд, дошедший до наших дней из глубины столетий. Живой огонь, таинственный магические слова, хороводы, — участников программы ждет все то, чем были пронизаны столетия славянской дохристианской истории.
Заключительным аккордом колядных приключений гостей парка станет залп из пушки. А после сладкого угощения и вручения подарков каждый желающий сможет прокатиться на санях по снегу.
В Новый год, время волшебства и сюрпризов, перед своими гостями двери распахнет «Королевская Ассамблея», зала шляхетской славы. Гостей ждет новое праздничное шоу — гимнастка под куполом, выступление уникальных по своей самобытности коллективов «Aratseya», «Шотландская пехота» и другое.
Но это еще не все. 24 декабря гости Парка-музея интерактивной истории «Сула» смогут провести «Рождественский сочельник» в атмосфере старины и очарования возрожденной шляхетской усадьбы. Живая старинная музыка и танцы, исторические забавы и конкурсы будут окрашены духом белорусской шляхетности и аристократизма XVII-XVIII столетий.
Так что если вы все еще считаете, что декабрь — это только холод, метели и однообразие серого города, приезжайте за праздничным настроением в Парк-музей интерактивной истории «Сула».
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За праздничным настроением в этом году можно отправиться в Парк-музей интерактивной истории "Сула".
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