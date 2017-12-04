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Мужчина спрыгнул с моста под колеса фуры и погиб

05.12.2017 10:55 — Разное | БДГ  
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Мужчина 52 лет ночью спрыгнул с моста на МКАД под колеса грузовика и погиб на месте.

Об этом сообщили в минской службе ГАИ.

Происшествие случилось в 23:20 4 декабря на кольцевой автодороге возле микрорайона Малиновка. Мужчина 1963 года рождения упал с моста в тот момент, когда к нему подъезжал грузовик транспортной службы доставки.

На месте ЧП работали сотрудники СК и ГКСЭ, обстоятельства происшетвия пока не установлены.

 
 
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Мужчина 52 лет ночью спрыгнул с моста на МКАД под колеса грузовика и погиб на месте. Об этом сообщили в минской службе ГАИ.

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