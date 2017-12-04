Выжили из новостройки. Многодетная семья переехала в дом без удобств из-за соседей

«Двадцать лет стояли на очереди на льготное жилье, построили двухкомнатную квартиру, но из-за соседей сверху — семьи с пятью детьми — не смогли в ней жить, — рассказала Ольга Никифорова из города Чашники Витебской области. У нее трое детей: 22-летний сын-инвалид, мальчик шести лет и двухлетняя девочка. — Соседи нас затапливали, мешали спать моим детям, шумели по ночам. Мы настолько измотались физически и морально, что вынуждены были съехать оттуда в частный дом без удобств. Правда, здесь тоже непросто — нет воды, чтобы элементарно ухаживать за старшим сыном».

Дом над обрывом

Жизнь у Ольги трудная: больше двадцати лет женщина ухаживает за Женей — сыном от первого брака. У парня инвалидность первой группы, обслуживать себя он не может. Для гигиенических процедур постоянно нужна горячая вода. В частном доме, который принадлежит матери Ольги, удобств вообще нет.





Дом стоит на обрыве, за ним — небольшая речка. На крыльцо поднимаемся по лестнице. В холодной веранде, где недавно готовили обед, сыро — капли и на стеклах, и на Жениной инвалидной коляске.





Женя лежит в комнате на разложенном диване. Парень почти не слышит, плохо видит и ориентируется в основном по запахам. Нас, незнакомцев, вычисляет сразу и пытается укрыть голову пледом, обнажая худые, совсем как у ребенка, ноги. Мать гладит сына по руке и глазами показывает на изорванные в изголовье обои — мол, бывает и хуже.





Незадолго до нашего приезда Ольга перестелила Жене постель, перестирала и повесила сушиться пеленку. Глядя на всю эту обстановку, в голове не укладывается, как можно было уехать из квартиры в новостройке, где хотя бы такие вопросы решались проще?

— Первого марта вселились в свою двухкомнатную квартиру, которую ждали двадцать лет. Думали, будем счастливы, — рассказала Ольга. — Соседи над нами тогда еще не заселились, обустраивали квартиру и приходили туда стирать белье. У них на площадке две квартиры — та, что над нами, и смежная.

В мае они нас затопили в первый раз — потекло с потолка в кухне и лоджии. Сырость была такая, что на потолке появились мокрицы! Пять канистр воды начерпали влагоулавливателем. Он работал неделю — и день, и ночь. Заплатили за это рублей сорок.

Тогда и познакомились с соседями. Хозяйка обещала больше не затапливать, но слово не сдержала — и мы вынуждены были застраховать свою квартиру. К тому моменту у меня впервые случился аллергический бронхоспазм. Когда нас затопили в очередной раз, страховая все компенсировала. А соседи настроились против нас из-за того, что им пришлось платить страховой. Дальше — больше. То окурок от них к нам на балкон прилетел — белье начало тлеть, то гулянку посреди ночи устроят — милицию вызываем.

Это подтверждается и судом Чашникского района, который установил (документ имеется в редакции TUT.BY) «С 22.00 2 июня по 02 часа 3 июня по месту жительства Т.Г. (многодетная соседка сверху. — Прим.TUT.BY), в квартире 13 дома 65 по улице Ленинской г. Чашники шумела, раздавались громкие стуки, звуки падающей мебели, чем мешала отдыхать соседям. Своими действиями Т.Г. нарушила правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ № 399 от 21.05 2013 года. Т.С. в судебном заседании вину признала, указав, что шумели дети, не могла их вовремя уложить спать». Суд освободил Т.С. от административной ответственности за малозначительностью правонарушения.





Ольга рассказывает, что пыталась по-хорошему договориться с соседкой, но не вышло. Та обещает — и как с гуся вода. А когда муж Ольги пошел к ним, те в ответ родственников с угрозами прислали.

— Сказали, что нам тут точно не жить, — плачет Ольга. — Потом их дети разобрали нашу коляску. А 25 сентября снова полилась вода с потолка. Из-за сырости у меня был такой приступ, что забрали в больницу — дышать не могла. По факту затопления была комиссия, составили акт. Но мы на тот момент уже так вымотались и физически, и морально, что решили съехать оттуда в дом к маме. Мера эта временная. Зимовать тут нельзя, иначе замерзнем с детьми. Сейчас ищем в аренду однокомнатную квартиру, чтобы пережить в ней холода. Да и ванна Жене просто необходима, уже пролежни пошли…





Новостройка, где не хочется жить

Пятиэтажный дом, в котором Ольга Никифорова построила двухкомнатную квартиру, расположен на улице Ленинской. Для небольшого городка здесь вполне хорошая инфраструктура: все рядом — и детский сад, и продуктовый магазин.



Новостройка, где Ольга построила квартиру

Дом сдали и заселили весной 2017 года. До этого Ольга с мужем и детьми жила в двухкомнатной социальной квартире в соседнем доме. Строить свое жилье семья начала с подачи Чашникского райисполкома.

— Социальную квартиру нам дали из-за Жени, его инвалидности. Жили в ней с 2010 по 2017-й год, пока в райисполкоме нам не сказали, что с 2017 года жилье станет арендным и за него придется платить. В качестве альтернативы предложили строиться по льготному кредиту на 40 лет под 1%. Мы все взвесили и решили, что потянем. Радовались, что наконец-таки свое жилье будет, пусть и небольшое для пятерых человек. На переезд в новостройку райисполком нам отвел 10 дней — после нас в социальную квартиру заселился председатель райисполкома. Из-за сжатых сроков нам пришлось согласиться на отделку квартиры, иначе не успели бы сами сделать ремонт. Отделка стоила 1700 рублей.





В квартире на полу лежат рулоны новых обоев. Их Ольга уже вряд ли распакует, потому что жить тут не собирается: заходит в квартиру — и начинает задыхаться. Женщина уверяет, что не может тут долго находиться, поэтому окна зафиксированы в режиме проветривания.

Тишина в квартире сверху вполне объяснима — в наш приезд в квартире сверху никого не было. Но и журналистов тут ждали: на окнах в подъезде появились вазоны, салфетки, игрушки — атрибутика, создающая видимость коллективного благополучия.





Не верилось, что только лишь из-за нерадивых соседей мать сына-инвалида может бросить все удобства и съехать. Но слова Ольги подтвердила Ирина Дубринская — соседка с первого этажа, у которой две квартиры на площадке. Она еще не переехала в новое жилье, но часто там бывает и в курсе конфликта между соседями третьего и четвертого этажей:

— Там действительно проживает шумная семья, дети делают все, что хотят, — рассказала Ирина. — Даже лужу могут сделать под чужой квартирой. Так что Ольгу я понимаю — ей сложно было там находиться. Она просила меня поменяться с теми соседями, ведь у них тоже две квартиры на площадке, как и у меня, но я не согласилась. Не хочу ехать в их жилье.

И Ольга отчаялась.

— В какой-то момент мы с мужем поняли, что не сможем договориться с этими соседями. Они любят выпить, погулять, несмотря на такое количество детей. Соседи под нами с ними дружат. И когда мы вызвали в два часа ночи милицию, никто из соседей не подтвердил, что слышали шум — потому что все сдружились на почве этих гулянок. Нам же нужны были тишина и спокойствие. И нас просто вынудили съехать. Сейчас мы выплачиваем кредит, коммуналку за квартиру, в которой не живем. И жить уже точно не сможем. В четверг, 30 ноября, я отнесла заявление в райисполком с просьбой забрать у нас эту квартиру в новостройке. Нам она не нужна.



В квартире Ольга может находиться, только стоя у окна, иначе начинает задыхаться

Райисполком: «Бывает, что не повезло с соседями»

Ситуацию прокомментировала заместитель председателя Чашникского райисполкома Зинаида Федорцова:

— Проблему семьи Ольги Никифоровой мы, конечно же, понимаем. 22 года мальчик является инвалидом, состояние его здоровья сложное, у матери за столько времени уже накипело и наболело. Конечно же, райисполком всегда шел ей навстречу. На сегодняшний день, получив всю переписку и ответы исполнителей, на законном уровне помочь возможности нет никакой.

Ольга Владимировна имела право на социальное жилье, и она этим правом воспользовалась — была у нее социальная квартира (та, в которой семья Ольги проживала с 2010 до переезда в новостройку. — Прим. TUT.BY). Потом она отказалась от этой квартиры и за счет льготных кредитов построила двухкомнатную в доме № 65 на улице Ленинской. Возможно, Ольга Владимировна этого не озвучивает, но, может, ее больше беспокоит финансовая проблема, нежели отношения с соседями. Возможно, кредит ей сложно выплачивать (TUT.BY задавал Ольге вопрос о том, может ли их семья платить кредит. Женщина заверила, что может: в месяц у них выходит порядка 138 рублей).

Кроме этого, Ольга Владимировна неохотно идет на контакт, из-за чего именно суть этой проблемы остается неясной. В свою очередь ей постоянно оказывается адресная социальная помощь. Только в этом году больше 1100 рублей возместили за памперсы для сына-инвалида. Работник отделения территориального центра ходит к ним один раз в неделю.

Бывает, что не повезло с соседями (речь о соседях сверху. — Прим.TUT.BY). Они действительно состояли на социально опасном положении, папа у них может немного выпить. Но дети их — их пятеро — накормленные, досмотренные, в квартире ухожено, ну, бывают случаи… У кого какая норма к порядку в доме. Конечно же, мы делаем все для того, чтобы дети были в семье. Бывает, дети покричат, постучат, побегают — но это же дети. Пять детей.

После первого обращения Ольги Владимировны в райисполком мы соседей взяли на контроль. Знаем состояние там мамы и папы. Мама не пьет. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Конечно же, по возможности им объясняли, чтобы не нарушали режим, говорили, что там больной ребенок. Жалоб со стороны других соседей на них нет.

Со стороны Ольги Владимировны были звонки и в ЖКХ, и в милицию. Был составлен протокол о правонарушении (было шумно), но остальные соседи этого не подтвердили, и суд не привлек к ответственности семью, которая живет над квартирой Ольги Владимировны. Судом было решено, что это малозначительно.

По закону семья Ольги Никифоровой не может ни продать, ни обменять эту квартиру, пока не выплатит полностью кредит. Она в четверг принесла заявление в райисполком, где написала отказ от квартиры. По этому поводу мы провели совещание, решали, чем можем помочь человеку. Санстанция замеряла влажность — все в норме, критической ситуации там нет.

Единственное, чем можно помочь: если семья погасит кредит, райисполком может разрешить ей продать это жилье, не дожидаясь пятилетнего срока.





Пока готовился материал

По мнению чиновников, «Ольга Владимировна не хочет идти на контакт».

— Мне кажется, что она уже, учитывая эту сложную ситуацию, нуждается в какой-то медицинской помощи. Поэтому я сегодня сказала главврачу: «Попробуйте, может психиатр с ней побеседует, пусть предложит ей какую-то медицинскую помощь». Потому что все это уже на нервах, на каких-то эмоциях. На законных основаниях пока ей и предложить-то нечего, — заявила Зинаида Федорцова.

К Ольге Никифоровой уже приходили представители социальной службы и райисполкома. Женщина расплакалась и попросила не ставить в материал фотографию ее младших детей, «чтобы не пострадали и не забрали».

Сама Ольга видит два варианта решения вопроса. Первый — райисполком забирает квартиру. Второй — она готова поменяться квартирами с соседями сверху или снизу. Но они не дали на это согласие. Райисполком, кстати, обещал рассмотреть такой вариант с точки зрения законодательства.

Мы будем следить за тем, как будут развиваться события.