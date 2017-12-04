Федор Добронравов везет в Минск новую комедию по рассказам Шукшина

13 февраля на сцене КЗ «Минск » состоится премьерный показ комедии по мотивам рассказов Василия Шукшина — спектакль «Чудики» . Главную роль в постановке играет Федор Добронравов.





В основу спектакля положены рассказы русского режиссера и писателя Василия Шукшина, девять рассказов — девять ролей Федора Добронравова. В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», во втором — рассказы «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

— Василий Шукшин считал своих героев людьми странными, но со светлой душой, — говорит Федор Добронравов. — Мои «чудики» именно такие: великие мечтатели, каковых и по сей день так много на Руси. Все персонажи — простые русские люди, попадающие в непростые жизненные ситуации. Это люди настоящие, чистые и искренние. Они наблюдательны и остроумны, им не чужды такие понятия, как честь, совесть и долг. Я с нетерпением жду начала нового сезона, и новой встречи со своими героями и зрителем.























Вместе с Федором в спектакле задействованы артисты ведущих московских театров: Ольга Лерман (театр Вахтангова), Иван Добронравов (театр Антона Чехова), Александр Чернявский (театр Сатиры) и Наталья Рыжих (театр Сатирикон).

Александр Назаров, театральный и кинорежиссер, преподаватель ВТУ им. Щукина и ВГИКа им. Герасимова, главный режиссер сериала «Не родись красивой», выступил режиссером-постановщиком спектакля.





— Создавая этот спектакль, мы поставили перед собой сложную и интересную задачу — органично соединить в одной постановке девять разных произведений Василия Шукшина, — поясняет Александр Назаров. — В одном пространстве соединились мысли и о грядущем, и о прошлом, о мечтах о возможном будущем, и возможном прошлом. Перед нами реальная жизнь простых людей, которые живут так, как велит им их разум и сердце.

В новом сезоне зрители вместе с героями Федора Добронравова снова смогут задуматься о смысле жизни — 9 рассказов, 9 историй, 9 главных ролей актера Федора Добронравова покажут на сцене КЗ «Минск».

Стоимость билетов: 30 — 170 рублей Купить билет

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