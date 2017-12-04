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Торговал через интернет. У жителя Могилева конфисковали почти 5,5 тысячи рублей и выписали штраф

05.12.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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У 29-летнего жителя Могилева за незаконную предпринимательскую деятельность через областной экономический суд конфисковали 5451 рубль за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили в инспекции МНС по Могилевской области.

Мужчина через интернет продавал различные непродовольственные товары, отправляя их по почте наложенным платежом. Налоговики выяснили, что указанные доходы он получал еще до момента государственной регистрации в качестве ИП.

«Постановлением суда нарушитель оштрафован на 46 рублей. Предъявленную сумму единого налога — 4100 рублей, мужчина полностью уплатил в бюджет», — отметили в инспекции МНС по Могилевской области.

За 10 месяцев этого года инспекции МНС по Могилевской области нашли 189 человек, которые незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность. Им предъявили 54,4 тысячи рублей единого налога.

«Арестовано товарно-материальных ценностей и доходов на 154,9 тысячи рублей. К административной ответственности привлечено 55 граждан на сумму штрафов 8,7 тысячи рублей, предупреждено — 145 человек, попавшихся налоговикам впервые», — добавили в инспекции МНС по Могилевской области.

При этом информацию о нарушителях внесли в автоматизированную базу данных по учету граждан, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

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Теги: Могилев
 
 
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За 10 месяцев этого года инспекции МНС по Могилевской области нашли 189 человек, которые незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность.

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