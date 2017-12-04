Вне Игр: как и почему страны пропускали Олимпиады

5 декабря исполком МОК вынесет решение об участии России в Олимпиаде-2018. Накануне Inside the Games узнало о подготовке МОК к выступлению россиян в статусе нейтральных спортсменов. Почему страны пропускали Игры — в обзоре РБК.



Фото: instagram.com/pyeongchang2018

Фактор Германии и СССР

История недопуска отдельных стран к участию в Олимпийских играх началась в 1920 году. Тогда МОК не пустил в Антверпен немецких спортсменов и представителей стран — союзниц Германии по Первой мировой войне — Австрии, Венгрии, Болгарии, Турции. Не попал на Олимпиаду и СССР. Советские власти подали заявку на допуск восьми атлетов, однако она была оставлена без внимания.

История повторилась через четыре года. Германию как организатора Первой мировой войны опять не пустили на Игры, которые проходили в Париже. Снова не поехали в столицу Франции и советские спортсмены — в знак протеста за недопуск немцев. Однако до середины 1930-х годов МОК активно сотрудничал с российскими эмигрантами — в частности, с князем Львом Урусовым. Тот разрабатывал проект параллельного участия в Играх сборных России — советской и эмигрантской.

Период неучастия советской сборной в Олимпиадах затянулся — впервые она посетила эти соревнования в 1952 году, хотя попытки пригласить СССР на соревнования предпринимались не раз. После Второй мировой войны в отношении Германии вновь применили санкции, на Игры 1948 года в Лондоне кроме немецкой сборной также не пустили японскую, а команда СССР получила приглашение, но отложила свое участие до следующей Олимпиады.

Политика в игре

Неоднократно к Играм не допускали команды по политическим причинам: на соревнования в Токио в 1964 году не приехали спортсмены из Южной Африки. Причиной для отстранения послужила государственная политика апартеида. А в 1970 году Южную Африку исключили из МОК. Все дисквалификации были отменены только в начале 1990-х.

В Играх 1992 года участвовали сразу две сборные, выступавшие под олимпийским флагом. Наряду со спортсменами из СНГ, которые приехали в Барселону после распада СССР, на Играх без своего флага оказались югославы (в отношении республики действовали санкции ООН). Спортивные санкции против Югославии не ограничились только Олимпиадой — сборная страны по футболу была вынуждена пропустить чемпионат Европы, прошедший в том же году. Заменившая ее Дания в итоге заняла первое место.

В 2000 году от участия на Олимпиаде в Сиднее отстранили спортсменов из Афганистана. Международный олимпийский комитет не устроил тот факт, что фактически правящее на территории страны движение «Талибан» не позволяло женщинам принимать участие в соревнованиях. Вскоре после краха режима талибов МОК принял решение восстановить права Афганистана.

Претензии к местным властям

В 2012 году, за два года до зимних Олимпийских игр в Сочи, МОК ввел санкции против Индии. Причиной послужило избрание в состав национального олимпийского комитета двух чиновников, один из которых обвинялся в коррупции, а второй — в мошенничестве. В итоге на соревнования приехали трое индийских атлетов, которые выступали под нейтральным флагом. Санкции против Индии отменили прямо во время Игр (впервые в истории), когда национальный олимпийский комитет согласился пойти на уступки. В Олимпийской деревне даже прошла специальная церемония поднятия индийского флага.

За год до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро из олимпийского движения был исключен Кувейт. МОК принял такое решение из-за вмешательства государства в дела спорта. После этого Кувейт подал иск в суд на МОК, требуя компенсировать ущерб в размере 886 миллионов евро в связи с дисквалификацией всей национальной сборной. Суд оставил иск без удовлетворения.

СССР vs США

Страны неоднократно бойкотировали Олимпийские игры по собственному желанию. Два самых известных случая связаны с Олимпийскими играми 1980 и 1984 годов, которые прошли соответственно в Москве и Лос-Анджелесе. Игры в СССР в общей сложности бойкотировали 65 стран, протестовавших против ввода советских войск в Афганистан. А Олимпиаду 1984 года отказались посещать большинство стран социалистического лагеря, кроме Румынии, Югославии и Китая. Румыния формально тоже присоединилась к бойкоту, но разрешила своим спортсменам поехать в США в частном порядке. Официальной причиной ответного бойкота стал отказ организаторов Олимпиады-84 предоставить гарантии безопасности спортсменам из СССР и других стран Варшавского договора. Также поехать в Лос-Анджелес отказались спортсмены из Ливии и Ирана — в знак протеста против участия сборной Израиля.