В воскресенье в Минске прошла российская «Песня года» . Спеть в «Минск-Арене» приехали Киркоров и Басков, Нюша и Дубцова, Лазарев, Валерия и другие артисты. Самые дорогие билеты стоили по 300 рублей. Неожиданно? AFISHA.TUT.BY предлагает вам тест, с помощью которого можно проверить, как хорошо вы вообще ориентируетесь в ценах на билеты.

Читайте также

Российские звезды угадывают, чем занимаются Коля Лукашенко, Ермошина, Глеб и Корж

Кто популярнее — Корж, «Ляпис» или «Би-2»? Карта музыкальных предпочтений белорусов

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль » в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене « Фалкон Клуб », а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».