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Сколько стоит билет на концерт Коржа, Михалка, Аллегровой и "Песню года"? Тест

05.12.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье в Минске прошла российская «Песня года». Спеть в «Минск-Арене» приехали Киркоров и Басков, Нюша и Дубцова, Лазарев, Валерия и другие артисты. Самые дорогие билеты стоили по 300 рублей. Неожиданно? AFISHA.TUT.BY предлагает вам тест, с помощью которого можно проверить, как хорошо вы вообще ориентируетесь в ценах на билеты.

 

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY предлагает вам тест, благодаря которому вы сможете проверить, как хорошо вы вообще ориентируетесь в ценах на билеты.

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