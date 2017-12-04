Почти без тендеров, экоэкспертиз, субсидиарной ответственности: стройотрасли упрощают работу

Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» ждала и строительная сфера. Среди главных нововведений — упрощение процедуры закупок и проведения государственной экологической экспертизы. В ближайшее время разработают и методические рекомендации по применению норм декрета, сообщает Министерство архитектуры и строительства.

Кому не придется делать экспертизу?

1. Проводить государственную санитарно-гигиеническую экспертизу проектной документации не потребуется, если предполагается строить объекты социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры. (Исключение — объекты, которые хотят строить в санитарно-защитных и зонах ограниченной застройки передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил).

2. От государственной экологической экспертизы освобождены объекты, входящие в застройку, по проекту которой уже есть положительное заключение такой экспертизы.

3. Если требования безопасности и охраны окружающей среды установлены госстандартом, то экологической экспертизе не подлежат проекты технических условий и вносимые в них изменения.

4. Экологическая экспертиза не потребуется для объектов общепита и туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий.

5. Не нужна будет при возведении объектов санаторно-курортных организаций в границах курортов (кроме размещения в границах особо охраняемых природных территорий).

6. Если работы не предусматривают воздействие на окружающую среду, от экспертизы освобождается проектная документация по объектам модернизации и реконструкции с заменой узлов и агрегатов, а также устройством дополнительных строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических процессов, и изменение назначения помещений.

7. Не нужна экологическая экспертиза проектной документации по изменению назначения капитальных строений, расположенных в зонах охраны историко-культурных ценностей.

8. От прохождения государственной экологической экспертизы освобождаются и объекты сельхозназначения (кроме предназначенных для экологически опасной деятельности).

Не нужно ходить в исполком за дозволом

Теперь можно выполнять работы по модернизации и капремонту объектов без разрешения местного исполкома. Приступить к работе можно со следующего дня, после направления уведомления в органы Госстройнадзора.

В принципе имея положительное заключение госэкспертизы по проектной документации, можно приступать к работе, уведомив органы Госстройнадзора по электронной почте или заказным письмом с уведомлением.

Ремонтировать и технически модернизировать объекты могут собственники или с их согласия другие юрлица, владеющие ими на основании гражданско-правового договора. Аттестат соответствия заказчика не требуется.

Кроме того, строительные организации получили право оказывать заказчику весь комплекс инженерных услуг при строительстве объекта «под ключ», кроме технического надзора и функций, которые отнесены к компетенции заказчика.

«Тендерная свобода» и субсидиарная амнистия

Ее особенно ждали. Процедуру закупок необходимо будет проводить только в случае привлечения для финансирования объекта бюджетных либо связанных с бюджетом средств.

Изменения коснулись и процедуры банкротства. Собственник компании, учредитель или руководитель будут нести субсидиарную ответственность только в том случае, если финансовое состояние компании надломилось в результате умышленных действий.

Помочь бизнесу должно и привлечение высококвалифицированной рабочей силы. Так, иностранцев — победителей национальных или международных профессиональных конкурсов — можно нанимать на работу без специального разрешения.

В декрете закрепили и упрощение нормативной базы. ТКП становятся обязательными к применению, только если ссылка на них дается в законодательных актах, технических регламентах Республики Беларусь или других НПА Совмина, а также, если сам субъект хозяйствования добровольно заявил об обязательности их применения. При этом государственные стандарты Беларуси становятся обязательными, только если на них ссылаются в технических регламентах, или, аналогично с ТКП, если сам субъект обязался их исполнять.

Для оценки соответствия теперь можно использовать протоколы испытаний, выданные аккредитованными испытательными лабораториями вне зависимости от их ведомственной подчиненности.

При приемке в эксплуатацию объекта госорганы обязаны отныне выдавать заключение исключительно на предмет соответствия объектов строительства разрешительной и проектной документации.

Изменения, касающиеся строительства, вступают в силу через три месяца после официального опубликования документа.