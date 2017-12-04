Строители начали разбирать Кобринский мост

На Кобринском мосту в Бресте активизировались строительные работы. Начали разбирать левую часть моста, если двигаться на «Восток», пишет «Вечерний Брест».





Ранее с этой стороны перекрыли пешеходное движение. Работы не останавливались и в выходные дни. Экскаваторы, погрузчики, автокраны «оккупировали» верхнюю часть путепровода ближе к середине. Внизу у железнодорожных путей упорно стучит мощный «отбойный молоток». Строители и техника начали расправляться с железобетонными конструкциями в непосредственной близости от моста. Ранее на этих опорах держался пешеходный переход.





Как сообщалось ранее, планируется разобрать метр-полтора существующего путепровода. И по такому «усеченному» мосту организуют движение. Пешеходы, как и раньше, двигаются с правой стороны, автомобильное и железнодорожное движение не ограничено. Наоборот, с левой стороны моста (противоположной от улицы Краснознаменной) появилась автомобильная дорога. Накануне на этом месте закончили работы, связанные с выносом коммуникаций.