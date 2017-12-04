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Экс-форвард "Динамо-Минск": В США не расстроятся, если место россиян на Олимпиаде займут белорусы

05.12.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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Американский хоккеист Аарон Палушай, в прошлом сезоне выступавший за минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, поделился мнением о возможном отстранении России от Олимпиады в Пхенчхане и вероятным попаданием на Игры-2018 хоккейной команды Беларуси, которая может заменить россиян.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— На мой взгляд, отстранение россиян от участия в Олимпиаде станет неудачным и несправедливым решением. Честно говоря, я не в курсе всего происходящего, но если не существует доказательств того, за что их могут наказать, подобный ход будет нечестным. Надеюсь, этого не произойдет и россияне смогут поехать в Пхенчхан. Хотя если все-таки им запретят, было бы здорово увидеть хоккейную сборную Беларуси в качестве замены. Все-таки я знаком со многими ребятами из команды, выступал за минское «Динамо», так что меня многое связывает с вашей страной. Но понятия не имею, насколько реален подобный сценарий.

Кстати, сборная России ведь должна выступить в одной группе с моими соотечественниками американцами. Думаю, в сборной США не расстроятся, если место россиян займут белорусы. Хотя все участники Олимпиады в любом случае сильны, и победить каждого из них будет тяжело. Как ни парадоксально, но в отсутствие хоккеистов из НХЛ нас ждет весьма интересный турнир, — сказал Палушай.

Решение о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхан ожидается на исполкоме МОК 5 декабря. Там будут заслушаны доклады специальных комиссий, которые изучали состояние дел с допингом в России, перепроверяли допинг-пробы участников сочинской Олимпиады и расследовали причастность сотрудников Минспорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений своих атлетов. Из-за допинговых скандалов, сотрясающих российский спорт на протяжении последних лет, участие спортсменов этой страны в Играх-2018 под вопросом.

Между тем Международная федерация хоккея, признавая необходимость противостоять допингу в спорте, выступает против применения коллективных наказаний в случае российских атлетов.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9−25 февраля 2018 года.

 
 
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Аарон Палушай поделился мнением о возможном отстранении России от Олимпиады в Пхенчхане и вероятным попаданием на Игры-2018 хоккейной команды Беларуси.

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