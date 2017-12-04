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Пробег трезвости проведут 1 января в Гродно

05.12.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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Традиционный пробег трезвости пройдет в Гродно 1 января, сообщает «Белта».


Фото: Reuters

Встречать первый день нового года таким образом стало своеобразной гродненской традицией. Утром 1 января любители бега и здорового образа жизни собираются на тропе здоровья в лесопарке Пышки, чтобы в веселой компании преодолеть дистанцию в 4,3 км.

— Популярность такого пробега растет. В последние годы он собирал около 150 участников. Присоединялись к нему школьники, студенты, пенсионеры, чиновники облисполкома. Преодолевали дистанцию и гости города, в том числе иностранцы, — рассказал председатель клуба любителей бега «Ран4Фан» Алексей Чемоданов.

Такое мероприятие проводится, чтобы заинтересовать людей здоровым образом жизни. Пробег должен стать альтернативой праздничным посиделкам за столом и показать, что Новый год можно отметить и с пользой для здоровья.

Регистрация на забег уже началась, участвовать может любой. Кстати, не обязательно всю дистанцию преодолевать бегом. Те, кто не уверен в своих силах, могут пройтись и быстрым шагом. 

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Теги: Гродно
 
 
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Встречать первый день нового года таким образом стало своеобразной гродненской традицией.

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