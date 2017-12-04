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Опрос: 60 процентов россиян считают Беларусь стабильной и успешной
05.12.2017 11:16 — Разное | Ежедневник
фото: вперёдроссия.рф
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев возглавили в России рейтинг доверия лидерам государств - членов СНГ.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Лукашенко вызывает доверие у 62% россиян, а Назарбаев - у 56%.
По результатам опроса, представленным во вторник на пресс-конференции в
"Россияне - многонациональный народ, и выходцы из той или иной страны, как правило, демонстрируют поддержку своей исторической родины, - указал на пресс-конференции директор Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. - Рейтинги в России той или иной страны СНГ отчасти зависят от величины диаспор". По его мнению, на рейтингах стран ближнего зарубежья также сказывается то, как их жизнь освещается в России, насколько у россиян хорошее представление о том, что в них происходит.
Эксперты ВЦИОМ также отмечают, что россияне называют Беларусь (64%) и Казахстан (57%) главными партнерами своей страны на мировой арене. Отвечая на вопрос о том, какая из стран является самым надежным партнером России, после Беларуси и Казахстана респонденты назвали Армению (16%), Азербайджан (10%), Киргизию (8%) и Узбекистан (8%). Далее по убывающей следуют Грузия (6%), Таджикистан (5%), Молдавия (5%), Туркмения (5%) и Украина (1%).
По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Беларусь (66% - по сравнению с 27% в 2010 году) и Казахстан (38% - по сравнению с 18% в 2013 году) вновь заняли первые позиции в списке стран Содружества. За ними следуют Армения (11%), Азербайджан (6%), Грузия (6%), Молдавия (6%), Украина (5%), Узбекистан (5%), Киргизия (5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%). "Отмечается позитивная динамика и рост показателей в отношении соблюдения прав русскоязычного населения, - сказала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, представляя исследование. - Это можно рассматривать как результат государственной политики и свидетельство того, что русскоязычноенаселение чувствует себя более уверенно, чем пять-шесть лет назад".
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 ноября нынешнего года по телефону среди 1,2 тыс. респондентов.
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Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев возглавили в России рейтинг доверия лидерам государств - членов СНГ.
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