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Опрос: 60 процентов россиян считают Беларусь стабильной и успешной

05.12.2017 11:16 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: 60 процентов россиян считают Беларусь стабильной и успешной

фото: вперёдроссия.рф

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев возглавили в России рейтинг доверия лидерам государств - членов СНГ.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Лукашенко вызывает доверие у 62% россиян, а Назарбаев - у 56%.

По результатам опроса, представленным во вторник на пресс-конференции в ТАСС, "Беларусь и Казахстан среди стран - членов СНГ пользуются наибольшей симпатией и поддержкой граждан России". Эти государства считают "самыми стабильными и успешными" большинство участников исследования: Беларусь таковой назвали 60% респондентов, Казахстан - 41%. За ними следуют Армения (16%), Азербайджан (14%), Грузия (10%), Узбекистан (7%), Туркмения (7%), Киргизия (5%), Молдавия (4%), Таджикистан (3%), и Украина (1%).

"Россияне - многонациональный народ, и выходцы из той или иной страны, как правило, демонстрируют поддержку своей исторической родины, - указал на пресс-конференции директор Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. - Рейтинги в России той или иной страны СНГ отчасти зависят от величины диаспор". По его мнению, на рейтингах стран ближнего зарубежья также сказывается то, как их жизнь освещается в России, насколько у россиян хорошее представление о том, что в них происходит.

Эксперты ВЦИОМ также отмечают, что россияне называют Беларусь (64%) и Казахстан (57%) главными партнерами своей страны на мировой арене. Отвечая на вопрос о том, какая из стран является самым надежным партнером России, после Беларуси и Казахстана респонденты назвали Армению (16%), Азербайджан (10%), Киргизию (8%) и Узбекистан (8%). Далее по убывающей следуют Грузия (6%), Таджикистан (5%), Молдавия (5%), Туркмения (5%) и Украина (1%).

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Беларусь (66% - по сравнению с 27% в 2010 году) и Казахстан (38% - по сравнению с 18% в 2013 году) вновь заняли первые позиции в списке стран Содружества. За ними следуют Армения (11%), Азербайджан (6%), Грузия (6%), Молдавия (6%), Украина (5%), Узбекистан (5%), Киргизия (5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%). "Отмечается позитивная динамика и рост показателей в отношении соблюдения прав русскоязычного населения, - сказала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, представляя исследование. - Это можно рассматривать как результат государственной политики и свидетельство того, что русскоязычноенаселение чувствует себя более уверенно, чем пять-шесть лет назад".

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 ноября нынешнего года по телефону среди 1,2 тыс. респондентов.

 
 
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Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев возглавили в России рейтинг доверия лидерам государств - членов СНГ.

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