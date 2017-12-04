Стриминговый сервис Netflix договорился о возобновлении съемок шестого, заключительного сезона сериала «Карточный домик». Съемки возобновятся в начале 2018 года, сообщает «Медуза».





Директор Netflix по контенту Тед Сарандос рассказал, что в заключительном сезоне «Карточного домика» будет восемь серий. Каждый из предыдущих пяти сезонов состоял из 13 серий.

Главной героиней финального сезона станет Клэр Андервуд, роль которой играет Робин Райт. Кевина Спейси, исполнявшего роль супруга Клэр Фрэнка Андервуда, в шестом сезоне не будет, сообщил Сарандос, не став раскрывать другие подробности.

Напомним, после того, как съемки «Карточного домика» были приостановлены из-за обвинений Спейси в домогательствах, сценарий сериала переделывается таким образом, чтобы в нем не было Фрэнка Андервуда. В частности, писали американские СМИ, рассматривается возможность того, что Фрэнк Андервуд погибнет.

«Карточный домик» — один из самых популярных телесериалов последних лет, неоднократно получавший премии «Эмми» и «Золотой глобус». Сериал стал одним из самых известных проектов Кевина Спейси, игравшего Фрэнка Андервуда.

Осенью 2017 года Кевина Спейси заподозрили в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним юношам. Съемки очередного сезона «Карточного домика» были приостановлены. Создатели сериала объявили, что новый, шестой сезон станет последним, подчеркнув, что решение об этом было принято до того, как Спейси обвинили в домогательствах.

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