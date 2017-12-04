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"Семья – мое богатство": белоруска участвует в конкурсе для замужних
05.12.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Белоруска Елена Щербак обучалась в агентстве моделей "Тамара", еще в 1995 году получилась титул "Мисс Беларусь-Реклама-95", а спустя год стала победительницей "Национальная модель Беларуси-96".
© AFP/ NICOLAS ASFOURI
"Моя семья – мое богатство. Я люблю то, что делаю, люблю свою Беларусь, моя жизнь – это танец, наполненный верой и любовью", — рассказывает участница от Беларуси в презентационном ролике.
В виртуальном голосовании, устроенном организаторами на странице в
В этом году конкурс пройдет в Китае. Он стартует 4 декабря. Стоимость участия – 2,5 тысячи долларов.
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Она лидирует в зрительском голосовании конкурса красоты для замужних женщин "Миссис земной шар". Смотрите видеовизитку, снятую для белорусской участницы.
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