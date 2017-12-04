Белоруска Елена Щербак обучалась в агентстве моделей "Тамара", еще в 1995 году получилась титул "Мисс Беларусь-Реклама-95", а спустя год стала победительницей "Национальная модель Беларуси-96".

"Моя семья – мое богатство. Я люблю то, что делаю, люблю свою Беларусь, моя жизнь – это танец, наполненный верой и любовью", — рассказывает участница от Беларуси в презентационном ролике.

В виртуальном голосовании, устроенном организаторами на странице в Facebook Щербак возглавляет топ-10 конкурсанток, на втором месте представительница Дубая, на третьем – японка.

В этом году конкурс пройдет в Китае. Он стартует 4 декабря. Стоимость участия – 2,5 тысячи долларов.