Али Абдалла Салех: правление Йеменом как танец на головах змей

Тернистый путь к власти первого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, как нельзя лучше характеризует его собственная цитата, сказанная в одном из интервью: "управлять Йеменом — это все равно, что танцевать на головах змей".

Восток — дело тонкое

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH СМИ: убит экс-президент Йемена Салех

Будущий фельдмаршалл родился 21 марта 1942 года неподалеку от нынешней столицы Саны. По обыкновенному совпадению в биографиях будущих диктаторов, Салех был представителем крупнейшей этнической общности в стране — племени санхан, которые являются представителями умеренных мусульман-шиитов.

Как и положено настоящему арабскому политику свою карьеру Салех начал в 16-летнем возрасте в армии, где довольно быстро дослужился до лейтенанта и даже окончил военную академию.

Первая известность или даже слава настигла будущего президента, когда Йемен еще не был единой страной, а свергнутый король в 1967 году попытался вернуть себе власть силой. Попытка осадить Сану оказалась провальной, зато Салех стал героем осажденного города.

В Северном Йемене талантливый военный дослужился до полковника, а в 1977 году он стал военным губернатором крупной провинции Таиз. Войдя в высший истеблишмент власти Али Абдалла Салех не просто стал губернатором, а укрепил свой авторитет настолько, что когда год спустя президент страны был убит в результате теракта, бывший губернатор стал новым президентом.



© REUTERS/ Khaled Abdullah Эр-Рияд не отрицает нанесение авиаудара по траурной церемонии в Йемене

Маxмуд, зажигай!

Южный и Северный Йемен недолго, но с удовольствием, воевали несколько раз. Как только на необозначенной границе двух государственных образований в начале 80-х нашлось месторождение нефти, сторонам пришлось сесть за стол переговоров.

Холодная война подходила к концу, интерес к Йемену со стороны внешнеполитических игроков ослабевал и местная элита поняла, что со своими проблемами придется разбираться самой.

В мае 1990 года случилось закономерное — на карте появился объединенный Йемен, а его презентом стал Али Абдалла Салех. Правил теперь уже генерал и по совместительству президент, как умел: должности раздавал соратникам и родственникам, а перепродажа за границу дотируемого из бюджета бензина и вовсе стала семейным бизнесом.

Политическая элиты бывшего Южного Йемена оказалась за бортом и далеко от бюджетной кормушки и нефтяных разработок. Итогом закономерно росшего недовольства стала гражданская война.



© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI Корреспондент Sputnik пропал в Йемене

Саудовская Аравия активно интересовалась внутренними делами Йемена и, если за отказ вступить антииракскую коалицию в 1990 году просто выслала из страны 800 тысяч йеменских гастарбайтеров, то теперь стала приютом и оплотом для сепаратистов с юга.

Али Абдалла Салех не только сумел подавить сопротивление южан, но и вновь стал президентом страны в 1994 году. Теперь его погоны блестели фельдмаршальской звездой.

Гюльчатай! Открой личико!

Фельдмаршал опирался в своей борьбе исключительно на северян, своих соплеменников и единоверцев зейдитов. Влияние и политический вес, наработанный в результате борьбы, привели к тому, что на арену вышла новая политическая фигура — Хусейн аль Хуси.

С его именем стало ассоциироваться все движение, так в Йемене появились хуситы. Несмотря на то, что в войне с югом северянам изрядно помогли США, которые опасались раскола страны и роста напряженности в регионе, лозунг хуситов был прост и понятен: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом!"

Так на авансцену вышла новая политическая сила, которой суждено еще сыграть свою драматичную роль.

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На протяжении 17 лет Салех находился у руля страны, периодически заявлял, что устал и вот-вот уйдет, но не уходил. Потом началась "Арабская весна" и его уже попросили уйти, но Салех намеков не понимал.

В стране росли сепаратистские настроения, а внимание монархий Персидского залива к Йемену привело к тому, что страна стала фактически базой для террористической организации Аль-Каида.



© REUTERS/ Khaled Abdullah После авиаудара по траурной церемонии в Йемене погибло 82 человека

Неизвестно сколько бы еще упрямился Салех, но 3 июня 2011 года его резиденцию обстреляли из минометов, охранники президента погибли, а сам он в критическом состоянии был доставлен на лечение в Саудовскую Аравию.

В 2012 году по возвращении в страну Али Абдалла Салех под гарантии личной безопасности сложил президентские полномочия и отошел от дел.

Вместе с тем, Салех продолжил возглавлять одну из главных политических сил в стране — Всеобщий национальный конгресс.

На смену фельдмаршалу пришел южанин Абд-Раббо Мансур Хади и это стало предвестником бури.

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Новый президент принялся за любимую ближневосточную игру: передел финансового пирога. В 2013 году он лишил льготного бензина, и, как следствие доходов, всех бывших соратников Салеха. В стране росло недовольство, а на авансцену вышли хуситы, которые практически без сопротивления заняли Сану.

Саудиты были шокированы происходящим, у них на глазах образовался "шиитский полумесяц": Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Йемен. Эр-Рияд сразу начал формировать коалицию против хуситов, в которую вошли 9 государств (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Марокко, Египет и Судан).

Единственное в чем преуспели саудиты — это бомбежки. Инфраструктура Йемена стала походить на средневековую, а население страны обречено на голод, а теперь и эпидемию холеры.



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Коалиция, которую сформировали саудиты оказывает Эр-Рияду скорее моральную, чем весомую военную помощь, а собственные успехи на поприще войны у них отсутствуют. Хуситы, несмотря на морскую блокаду, в целом умело обороняются и к тому же имеют поддержку населения, которое устало от вмешательства в дела страны внешних участников.

Шах и мат…

Саудовская Аравия после провала попытки навязать свою внешнеполитическую линию Катару, внутренней напряженности из-за борьбы с коррупцией во внешних эшелонах власти, остро нуждается в политическом успехе.

И Эр-Рияд сделал ставку на несменяемого когда-то президента Али Абдаллу Салеха, который на прошлой неделе, фактически предал своих бывших союзников хуситов и заявил, что они довели страну до крайней точки истощения, и население этого больше не может терпеть.

Фатальная попытка вернуться во власть привела к закономерному итогу. "Йеменские граждане пытались вытерпеть безрассудство хуситов в течение двух с половиной лет, но я уже не могу. Я призываю братьев в соседних странах прекратить агрессию, снять блокаду. Давайте перевернем эту страницу", — заявил Салех в эфире лояльного ВНК телеканала.

Это заявление привело к новому витку насилия в стране, только теперь между силами лояльными бывшему президенту и хуситами.

Вчера весь мир стал свидетелем того, как тело убитого Али Абдаллы Салеха тащили по улицам Саны. Кто станет главной политической силой в стране предсказать сложно, но что это гарантировало новый виток гражданской войны, однозначно.