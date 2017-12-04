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Самые модные кошки: экзо, рэгдолл и другие

05.12.2017 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международная выставка "Гран-при Royal Canin-2017" собрала в этом году в Москве около 1800 кошек со всего мира. Этому конкурсу уже 15 лет. Ежегодно он собирает на одной площадке профессионалов-фелинологов и просто любителей кошек.

По мнению Ассоциации любителей кошек (CFA), в этом году топ самых популярных кошек мира составили (в порядке убывания): экзотическая короткошерстная, рэгдолл, британская короткошерстная, персидская, мейн-кун, американская короткошерстная, скоттиш-фолд, сфинкс, абиссинская и девон-рекс. Все эти породы, конечно же, были на выставке.

 
 
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