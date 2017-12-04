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Ученые рассказали, какая доза алкоголя повышает риск рака

05.12.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Употребление алкоголя — фактор риска для нескольких видов рака, независимо от того, является ли уровень потребления «легким», «умеренным» или «тяжелым». Такое заявление опубликовало Американское общество клинической онкологии (ASCO). Кратко о нем сообщает medportal.ru.


Фото: pixabay.com

По утверждению экспертов ASCO, собранные ими медицинские свидетельства показали, что от 5 до 6% случаев возникновения новых онкологических заболеваний и смертей от рака во всем мире напрямую связаны с употреблением алкоголя. Эта статистика вызывает особую озабоченность, учитывая, что в ходе Национального опроса о раковых заболеваниях, проведенного ASCO в начале этого года, было установлено, что 70% взрослых не связывают потребление алкоголя с риском развития онкологических заболеваний.

Президент ASCO Брюс Джонсон отмечает, что люди обычно не связывают пиво, вино и крепкий алкоголь с факторами, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Однако связь между увеличением потребления алкоголя и раком была прочно установлена.

Согласно заявлению ASCO, риск развития рака тем выше, чем больше человек пьет. Но повышенный риск существует даже в том случае, если потребление алкоголя имеет «легкую степень», которая определяется как «употребление алкоголя в количествах меньше допустимого дневного лимита»: в пересчете на этиловый спирт — 20 мл в сутки.

Спиртное может увеличить риск развития нескольких наиболее распространенных видов рака. Употребление алкоголя в первую очередь увеличивает опасность появления опухолей тех органов и тканей, которые непосредственно взаимодействуют с алкоголем: ротовая полость, горло, пищевод, желудок, печень и кишечник. Вместе с тем, прослеживается связь и с возникновением рака мозга, и молочной железы. Употребление алкоголя также может затормозить или негативно повлиять на лечение рака.

«Хорошая новость заключается в том, что эта статистика фактически указывает еще на один способ предотвращения рака. Люди должны отказаться от алкоголя исходя из тех же соображений, по которым они начали активно использовать крем от загара: это снижает риск онкологических заболеваний», — заключил Брюс Джонсон.

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Теги: Новости
 
 
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Употребление алкоголя - фактор риска для нескольких видов рака.

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